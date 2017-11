Equidad, a asegurarse entre los ocho contra un necesitado Bucaramanga

La Equidad espera estar más cerca de la clasificación a las finales cuando reciba este jueves a Atlético Bucaramanga, a las 4 p. m., en compromiso válido por la jornada número 18 de la Liga II-2017.

Los ‘aseguradores’ llegan al cotejo contra los ‘leopardos’ luego de haber igualado 0-0 como visitantes frente a Santa Fe. En la mente de los jugadores bogotanos sólo está en sumar de a tres para lograr conseguir el objetivo que se pusieron este segundo semestre: la de llegar a los cuartos de final.



“Seguimos ahí, ahora el jueves tenemos la oportunidad de culminar lo que ha sido este semestre para La Equidad tan bueno y volver a clasificar a los ocho, vamos el todo por el todo frente a Bucaramanga”, esas fueron las palabras de Cristian Bonilla, arquero de La Equidad y quien ha tenido buenas actuaciones en la Liga II.



Los conducidos por Luis Fernando Suárez no se confían del mal momento por el que traviesa el Bucaramanga, que es colero del campeonato con 15 puntos y además le suma la lucha por el tema del descenso. Los verdes de la capital esperan mantener la buena racha de resultados, pues desde la octava fecha no conocen la derrota: suman cuatro triunfos y cinco igualdades.



“Me sorprende la posición que tiene, tiene un excelente técnico y jugadores, sin lugar a dudas tenemos que pensar en nosotros, sabemos que ellos tienen la presión por el descenso y nosotros por el tema de clasificarnos anticipadamente y ojalá seguir en los primeros lugares, obtener ese punto posible y terminar en casa en la llave de los cuadrangulares”.



Para este partido en el estadio de Techo, La Equidad no podrá contar con su goleador Carmelo Valencia, que se recupera de un trauma en su tobillo derecho, su reemplazo estará entre Diego Álvarez y Carlos Peralta. Los ‘aseguradores’ se ubican en la quinta casilla 26 puntos.

Bucaramanga, por un triunfo

Atlético Bucaramanga visita a la Equidad en su incansable lucha por el no descenso. El onceno leopardo viene de perder en condición de local frente a Junior y está comprometido en el tema del promedio.



Por estos días, en la huestes auriverdes se observan rostros de preocupación y ansiedad, ante la ausencia de resultados positivos que le brinden tranquilidad de cara al tema del promedio del descenso en el 2017. El cuerpo técnico se encuentra realizando actividades de motivación y confianza al grupo en pleno, como herramientas de optimización de resultados.



“Como técnico ya he vivido estas instancias en las que la preocupación pasa a ser un factor que llega a todas las instancias. Estoy seguro que el grupo de jugadores y cuerpo técnico, estamos trabajando de una manera incansable para lograr el objetivo que es salvar la categoría en primera. Ahora, el fútbol te da una nueva oportunidad y esperamos hacer una buena presentación frente a Equidad y poder sumar que es lo prioritario para nosotros”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Jaime de la Pava.



De otra parte, las dos sesiones de entrenamiento realizadas previo al compromiso en la ciudad de Bogotá, hicieron énfasis en la seguridad en línea defensiva y la tenencia de balón en el medio campo, como aspectos necesarios para contrarrestar el tema de la altura que afecta algunos jugadores.



“Estas son finales y como tal debemos jugarnos el todo por el todo. Hemos trabajado sin descanso para afrontar un nuevo partido que para nosotros es de suma importancia, en la medida que tenemos que sumar en todas las fechas que faltan para terminar la liga”, afirmó el volante santandereano Jhon Pérez.



Así pues, el equipo leopardo tendrá que sumar en su visita a Equidad y lograr dos victorias más, en lo que resta del campeonato, para evitar el descenso y salvar un año que ha sido muy irregular desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Alineaciones probables

Equidad: Cristian Bonilla; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Stalin Motta, Diego Valoyes (Walmer Pacheco), Brayner de Alba, Jean Carlos Blanco, Diego Álvarez (Carlos Peralta).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Henry Obando, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Gabriel Gómez, Jeison Palacios, Harlin Suarez, Yulián Mejía, Jhon Pérez y Franco Arizala. DT: Jaime de la Pava.



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga



Redacción Futbolred