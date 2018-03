Boyacá Chicó necesita vencer a Once Caldas para levantarse

Pese a que el ‘Ajedrezado’ no ha tenido un buen comienzo en la liga colombiana, al sumar tan solo un p unto de 12 posibles y llevar el ‘farolito’ en el descenso con 91 puntos, Boyacá Chicó no pierde la ilusión de comenzar a sumar victorias y salir de este difícil momento por el que atraviesa.

Es por esta razón que esta noche, desde las 7:45 p. m., buscará contra el líder del campeonato Once Caldas y frente a su hinchada ‘sacudirse’ de los malos resultados y lograr su primera victoria en el certamen.



“Toca seguir trabajando, ya que sabemos que las cosas que estamos haciendo no nos están alcanzando y todo se nos ha ido complicando tanto de local como de visitante, pero esto hay que revertirlo y sacarlo adelante. Sabíamos que veníamos de realizar un excelente ascenso y queríamos ratificarlo en la A, pero se nos ha complicado todo y hay que seguir trabajando fuerte para levantar cabeza”, aseguró Mateo Palacios, volante de Boyacá Chicó.



Desde el 2005 ‘Ajedrezados’ y ‘Albos’ se han encontrado en el torneo profesional en 13 oportunidades, con un saldo a favor para los boyacenses que se han impuesto en seis ocasiones, mientras que Once Caldas ha logrado en La Independencia cuatro victorias y han empatado en 3 juegos.



La última vez que se encontraron en el máximo escenario deportivo de los boyacenses fue el pasado 21 de agosto de 2016 por la novena fecha, con victoria del Chicó 2-1, con tantos de Juan Mahecha y Wason Rentería, el descuento fue de José Julián de la Cuesta.

Once Caldas, a seguir en la punta

Si bien el Once Caldas marcha en la parte alta de la tabla, lo que menos le preocupa es ser Líder de la Liga, pues su objetivo principal se encamina en mantener la categoría, contexto por el cual busca en cada partido alcanzar puntos de oro.

La lucha por no descender es la puja vivida por varios conjuntos del campeonato colombiano, uno de los cuales es el Boyacá Chicó, colero del rentado, primer candidato para descender y próximo contendiente del cafetero, que ve en este encuentro un alto grado de dificultad, al considerar al ‘ajedrezado’ altamente peligroso, pese a su flojo arranque.



“Chicó es un contrincante de mucho riesgo, a mí me parece que es uno de los equipos más difíciles que hay, no ha ganado, no ha tenido mucha fortuna en sus resultados, pero viene con un chip de la B, donde es muy dinámico, en su cancha lo he visto con mucha dinámica de principio a fin y eso es algo muy parecido a lo que hizo Huila (último adversario del caldense). Esperemos que nosotros tengamos un mejor comportamiento, fácil no va a ser ese compromiso, de los más difíciles que vamos a jugar “, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Los ‘albos’ anuncian dos novedades: Andrés Felipe Álvarez debutará y reemplazará al lateral izquierdo David Gómez, quien padece una inflación en uno de los tendones de los abductores de la pierna derecha.



“La verdad no pensamos que haya rival fácil o rival que esté último o en la mitad de la tabla, a todos los vemos importantes, los enfrentamos con gran importancia, entonces creo que este es un encuentro en el que vamos a marcar una gran diferencia y ratificaremos el gran momento que vive el equipo”, comentó Álvarez.



Uvaldo Luna, el segundo cambio, jugará desde el minuto uno y reemplazará al argentino Sergio López, que sale de la titular, porqué el mexicano-estadounidense fue futbolista de Patriotas y conoce las condiciones del estadio la Independencia, circunstancia que quiere aprovechar el entrenador.



“Sabemos que ellos (Chicó) pasan por situaciones difíciles, por lo cual nunca lo tenemos que sobrestimar, van a salir con todo en Tunja y para nosotros no va a ser fácil, no obstante, sabemos que tenemos un buen equipo y podemos sacar la victoria”, manifestó Luna.



Ray Vanegas sufrió una torcedura en su tobillo derecho, sin embargo, la recuperación del atacante fue la esperada y se confirma su titularidad.



Once Caldas registra 12 unidades en la tabla de posiciones, las mismas del Medellín, su inmediato perseguidor.

Alineaciones probables:

Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; Carlos Esterilla, José Mosquera, Daniel Duarte, Yordy Monroy; Juan David Díaz, Jhan Carlos Mora, Nelino Tapia, Óscar Balanta; Misael Riascos y Diego Valdés. D.T.: John Jaime Gómez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y Andrés Felipe Álvarez; Luis Sierra; Uvaldo Luna, Yesus Cabrera, Mauricio Restrepo y Ray Vanegas; Edder Farías. D.T.: Hubert Bodhert.



CÉSAR CORREAL NAVARRO

Para EL TIEMPO

Tunja

RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales