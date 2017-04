América quiere sostener la senda del triunfo visitando al Huila

En la calurosa tarde de la capital del departamento del Huila, puntualmente a las 3:15pm. América de Cali visitara a Atlético Huila en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por el primer compromiso de la jornada del domingo de la fecha 12 de la Liga.



América viene de ganar en condición de local ante Envigado. Tres puntos que le sirvieron al conjunto ‘escarlata’ para acercarse al grupo de los ocho primeros de la tabla. Por eso ‘los diablos rojos’ necesitan sumar en Neiva para ingresar lo más pronto posible a los clasificados a las finales y así, alejarse del promedio del descenso.

Cristián Martínez Borja, delantero titular del conjunto americano, sostuvo que fue muy importante para el grupo el triunfo ante el conjunto naranja

“Muy importante ganar luego de cuatro fechas para recuperar la confianza. Los hinchas no son los únicos que se preocupan, nosotros también lo hacemos. Ahora vamos a trabajar para sostener el mayor tiempo posible esta senda del triunfo”, comentó Martínez Borja.



“En lo individual venimos trabajando bien. Contra Envigado no pude marcar pero pude asistir a mis compañeros. Lo importante es que el equipo gane. Así es el fútbol si está lloviendo igual nos toca jugar ahora vamos a tener un partido importante, con un clima distinto. Nosotros queremos seguir sumando y esperamos con la ayuda de Dios continuar así”, complementó.



El atacante de 29 años, fue sensato al reconocer los cuidados que debe tener su equipo, para sobrellevar el fuerte clima que a la hora del partido deberán soportar, en los 90 minutos de juego contra el Huila.



“Más hidratación, en este tipo de partidos acostumbramos a hidratarnos más. En santa marta ya hemos jugado al igual que lo hemos hecho en Neiva, así que sabemos las precauciones que debemos tomar”, puntualizó.



La variante más notoria que tendrá el once inicialista de Hernán Torres para este compromiso, tiene que ver con la ausencia del volante Steven Lucumí, quien acumuló 5 tarjetas amarillas, hecho que lo aleja de poder disputar este duelo ante el cuadro ‘Opita’.



Su posible reemplazante sería el volante creativo Brayan Angulo, acompañando en la dupla de volantes de llegada al juvenil Juan Camilo ‘El cucho’ Hernández, quien completará su segundo partido como titular. Por su parte el volante William Arboleda, regresa al grupo de concentrados después de superar su lesión física.



Otros que estarán ausentes porque cumplirán la segunda de las tres fechas de sanción impuestas por el comité disciplinario de la Dimayor; son el lateral derecho Juan Camilo Angulo y el volante de primera línea Johnny Vázquez. Iván Vélez sería el lateral por derecha titular para este compromiso.



Camilo Ayala, habitual titular y hombre de confianza de Hernán Torres, continúa trabajando diferenciado recuperándose de su lesión muscular y posiblemente regrese para el compromiso del domingo 16 de abril recibiendo al Once Caldas en el Pascual Guerrero.



La última vez que América de Cali recibió a Atlético Huila en un compromiso por Liga. Fue el pasado miércoles 6 de abril del año 2011. Triunfo ‘escarlata’ 2-1 con goles de Aviles Hurtado y Duván Zapata. Por el cuadro ‘Opita’ anotó Wilson Morelo.

Atlético Huila quiere asustar al “diablo”

Con novedades en formación titular debido a las lesiones y a las expulsiones, el técnico del cuadro opita enfrenta un verdadero galimatías para conformar el equipo titular que recibirá este domingo en Neiva al América de Cali por la fecha 12 de la Liga Águila.



Huila que viene de perder en mitad de semana frente a Rionegro en juego aplazado de la sexta fecha del torneo, no podrá contar con su capitán y líder en defensa John Lozano expulsado en el compromiso frente al equipo del matemático Néstor Otero, tampoco podrá disponer de Yossimar Quiñones quien deberá pagar dos fechas por agresión a un rival sin balón en el juego frente a Jaguares de Córdoba.



En la última práctica el técnico Jorge Vivaldo dejó entrever que los llamados a ocupar esas plazas serán Manuel Berrio y Eduard Gutiérrez, canteranos del equipo, pero que ya tienen varios partidos en la Liga Águila.



“Son de esos partidos que uno siempre quiere jugar y más frente a un rival histórico como América. Lo hemos analizado muy bien y sabemos que también tiene algunas falencias que esperamos saber explotar. Estamos en una incómoda posición y necesitamos sumar los tres puntos para tratar de mejorar. Vamos a luchar por la victoria y mucho más sabiendo que podemos jugar en nuestra casa” Indicó el defensa huilense Eduard Gutiérrez.



Por su parte el volante Carlos Julio Robles habló de la necesidad de ganar.

“Para nadie es un secreto que las cosas no nos han salido como queríamos, pero este domingo debemos olvidarnos de la historia del América y pensar solo en que estamos en casa, que venimos de perder y que la casa se debe hacer respetar. Es un partido en el que debemos estar muy concentrados y tratar de convertir las opciones que podamos crear, pienso que ese ha sido nuestro principal problema; hemos generado opciones pero no las hemos concretado y en el futbol eso te lo cobran. Esperemos que sea una bonita fiesta con el apoyo de nuestro público y que podamos al final celebrar la consecución de los puntos", destacó el Robles.



A última hora el técnico argentino también podría decidirse por Cristian Canga en sustitución del delantero Sergio Almirón de baja producción en mitad de semana.

Es bueno recordar que la última vez que América actuó en el Plazas Alcid fue el primero de octubre del año 2011, ese día el Huila perdió 1/2 con anotaciones de Milton Rodríguez, para los locales y por la visita anotaron Jorge Artigas y Pablo Cesar Arango.

Alineaciones probables

Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, Eduard Gutiérrez, Manuel Berrio (Eddie Segura), Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Sergio Almirón y Omar Duarte.



América: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego Herner, Eder Castañeda, Jarol Martínez; Anderson Zapata, Johnny Mosquera; Juan Camilo Hernández, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Ernesto Farías. DT: Hernán Torres.



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva



NELSON SANDINO

Para FUTBOLRED

Cali