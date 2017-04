Millonarios, a ganar de visitante frente a Alianza Petrolera

Millonarios tiene una cuenta pendiente en la Liga. Su fútbol ha gustado mucho, es un equipo dinámico, con desdoblamientos rápidos por las bandas y a la hora de defender maneja muy bien los relevos y los escalonamientos. En condición de local ha demostrado ser indomable. Sin embargo, los dirigidos por el argentino Miguel Ángel Russo no han podido ganar en condición de visitante y este domingo (7:30 p. m., con TV de Win Sports) frente a Alianza Petrolera quiere sumar su primer triunfo a domicilio.

El conjunto capitalino viene de empatar a mitad de semana 1-1 frente a Junior, en un encuentro que no dejó nada conforme a Russo. El estratega envió un mensaje a sus dirigidos con los errores conceptuales que mostraron a la hora de defender, que terminaron con el gol del empate del elenco barranquillero. Sin embargo, volvió a insistir en que su equipo necesita trabajo para mostrar su mejor cara.



“Hay que tener calma, tranquilidad, empezar y terminar de la misma manera. Nos cuesta de visitante. Tenemos que trabajar con tranquilidad, teniendo posesión. Es importante que corrijamos los errores para poder sacar un buen resultado frente a Alianza Petrolera”, afirmó el DT de Millonarios.



Los jugadores de Millonarios saben que vienen haciendo un buen trabajo y que no pueden bajar la guardia, precisamente cuando se comienza la segunda parte del campeonato y en un descuido se puede quedar por fuera de los ocho equipos que irán por la estrella de mitad de año.



“Estamos pensando en hacer un buen trabajo y conseguir un triunfo en Barrancabermeja. Esto es cuestión de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para conseguir el objetivo que nos planteamos de estar en los ocho. El equipo va en ese camino”, comentó Pedro Franco, en entrevista con Win Sports.



Las estadísticas no marcan una tendencia a favor de Millos o Alianza. El conjunto capitalino ha enfrentado en cuatro oportunidades a Petrolera en condición de visitante. Ambos tienen dos victorias a su favor. No obstante, los de Russo tendrán en frente a un rival muy peligroso que viene peleando los primeros puestos de la Liga y que en condición de local se hace muy fuerte.



“Estamos arriba en la tabla, el equipo tiene variantes y eso es importante para lo que viene. Tenemos que sacar resultados de visitante, que es lo que nos falta. Lo importante es mejorar en todos los aspectos. Necesitamos ganar de visitantes. Alianza juega bien, pero estamos preparados para hacer un buen partido”, comentó Juan Guillermo Domínguez.



La idea de Millonarios será conseguir tres puntos y llegar con el mejor estado de ánimo para enfrentar el próximo fin de semana a Atlético Nacional, en un clásico que quieren jugar desde hace tiempo, para saber de qué están hechos en esta liga.

Alianza quiere hacer respetar la casa

Alianza Petrolera recibe la visita de Millonarios en la fecha número once del fútbol profesional colombiano. El receso por las eliminatorias mundialistas sirvió para encontrar un segundo aire en procura de la clasificación dentro de los ocho mejores del campeonato.



La “máquina amarilla” realizó trabajos específicos línea por línea, se busca recobrar la seguridad defensiva que ha sido vulnerada en los últimos compromisos, de la misma forma la tenencia de balón y generación de fútbol desde el medio campo, fueron los movimientos realizados a lo largo de estos quince días.



“Debemos sumar en condición de local, hacernos fuertes en nuestra casa será muy importante para nosotros. Millonarios es un rival muy fuerte que viene desarrollando buen fútbol y en esa medida nuestro equipo se ha preparado para lograr la victoria frente a un gran rival”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Jorge Luis Bernal.



Ahora bien, la crisis de resultados positivos que vive el onceno aurinegro en esta fase del campeonato, ha obligado al cuerpo técnico a dar un total repaso táctico, buscando un equipo con mayor volumen ofensivo y agresividad en el último cuarto de cancha, que ejerza una presión alta en la fuerte temperatura del puerto petrolero.



“Hemos insistido a nuestros jugadores lo importante que es para nosotros la tenencia de balón, el desgaste del rival, pero sobre todo marcar goles que hagan la diferencia y obtener los tres puntos. Millonarios sabe con el balón y nosotros debemos quitárselo para poder vulnerar su portería”, afirmó el asistente técnico aurinegro Carlos Mario Hoyos.



De este modo, se espera que Alianza Petrolera logre una victoria en condición de local, frente a un rival que pude considerarse directo, en las aspiraciones de clasificar dentro de os ocho mejores.

Alineaciones probables:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, David Valencia, Cristián Flórez, Juan David Ríos, Gustavo Bolívar, Alex Castro, Estefano Arango, Carlos Lizarazo y César Arias. DT: Jorge Luis Bernal.



Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; John Duque, Juan Guillermo Domínguez; Alexis Zapata, Eliser Quiñones; Ayron del Valle y Duvier Riascos. D.T.: Miguel Ángel Russo.



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja