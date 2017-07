Cali busca aprovechar su casa para un nuevo triunfo contra Once Caldas

Sobre las 8:00 p.m. de este miércoles, Deportivo Cali recibe a Francisco Maturana y Once Caldas, en cumplimiento de la tercera jornada de la Liga II-2017, en el estadio Palmaseca.



Los dirigidos por Héctor Cárdenas, quienes vienen de una seguidilla de compromisos y le espera otra parecida, saben lo importante que es obtener una victoria para tranquilizar las aguas, luego de dos salidas no muy buenas en la última semana, en Copa Suramericana y Liga.

El onceno ‘azucarero’ espera poder reencontrar su fútbol y que los resultados se comiencen a dar, esto para poder tener una mayor tranquilidad, para trabajar más cómodamente y sin tanta presión, que es lo que viene aconteciendo con el equipo verdiblanco.



El club vallecaucano sabe que será un partido bastante complicado, aunque se sabe que los dirigidos por el DT chocoano no han logrado conseguir un buen rendimiento, durante las primeras jornadas tanto de Liga como de Copa.



En los hombres de Cárdenas saben muy bien las condiciones que tienen cada uno de los jugadores del ‘blanco-blanco’, que quieren comenzar a demostrar lo que han venido trabajando con Maturana, durante las últimas semanas.

Con la necesidad de ganar, Once Caldas visitará a Cali

En la era de Francisco Maturana, Once Caldas no ha conocido el triunfo, contexto que pone la palabra necesidad en el lenguaje del entrenador, quien espera ganarle este miércoles al Deportivo Cali, en la tercera fecha de la Liga II.



Los caldenses precisan de triunfos permanentes, a causa de las flojas campañas de campeonatos anteriores. Si el rentado terminara hoy, el conjunto manizaleño estaría a siete puntos del descenso directo.



En ese orden de ideas, ‘Pacho’ se puede convertir en el redentor o en el verdugo de un equipo que no se puede dar el lujo de competir en la B.



Hace unos días, el mundialista manifestó: “ese muerto no lo cargo yo”, situación por la cual deberá trabajar constantemente, en procura de sostener la reputación alcanzada durante su carrera como técnico.



“Tenemos claro que estamos en la búsqueda de una estructura, de un plan de juego que nos habilite no solamente para ganar el partido contra Cali, sino los demás encuentros; queremos ganarlo, pero a partir de un método, de la forma que estamos dando opciones y en esa dirección yo tengo la potestad, la libertad de hacer los cambios que considere pertinentes, en la búsqueda de algo que sea nuestra arma durante toda la temporada”, dijo Maturana.



Si bien, la costumbre del chocoano es tener un equipo sólido, ha recurrido a las rotaciones, con el único fin de armar su once ideal.



En la nómina titular estará presente Michael Ortega, encargado de generar las ideas en el medio campo. En ese escenario sale de competencia Hánsel Zapata y se ubica como extremo izquierdo a Johan Arango.



“Yo creo que hay que dar el tiempo adecuado, el entrenador sabrá cómo va mejorando en su camino y eso es importante. La llegada de Arango te da otro aire, un jugador que lo conozco desde hace mucho tiempo, que sé que voy a encontrar una sociedad muy grande con él. Invito a la gente a que tenga calma, que en cada partido el grupo se va a ir encontrando, se van a ver cosas distintas para el bien del conjunto y de la institución”, comentó Ortega.



Otras dos novedades podrían presentarse, sin embargo estas no pueden confirmarse: Maturana en la práctica del martes sostuvo a Faber Cañaveral, aunque en su lugar existe la alternativa para Jaime Córdoba.



En la punta se sostendría Ernesto Álvarez, futbolista que podría retrasarse, en caso de que llegue el transfer de Edder Farías, así quedaría sacrificado Sergio López. Si el pase del venezolano queda por fuera de la carpeta del ‘blanco’, Álvarez seguiría en la punta y López conservaría su lugar al lado de Ortega.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Ricardo Jerez; Luis Manuel Orejuela, Juan Quintero, Jhon Lucumi (Néstor Moiraghi), Jeison Angulo (Darwin Andrade); Daniel Giraldo, Andrés Pérez, Fabián Sambueza, Máyer Cándelo, Nicolás Benedetti; Miguel Murillo.

D.T.: Héctor Cárdenas.



Once Caldas: Juan Cuadrado, Gilberto García, José Ramírez, Dávinson Monsalve y Marcos Acosta; Hárrison Henao y Faber Cañaveral (Jaime Córdoba); Sergio López (Edder Farías), Michael Ortega y Johan Arango; Ernesto Álvarez.



Estadio: Palmaseca

Hora: 8 p. m.

TV: Win Sports





