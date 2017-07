Millonarios, por su primera victoria en la Liga contra Bucaramanga

Luego de la derrota el pasado domingo en el clásico contra Santa Fe y el empate en la primera fecha de la Liga contra Medellín, Millonarios buscará este jueves su primera victoria en la Liga (8:30 p. m., TV de Win Sports) contra Bucaramanga, en su visita al remodelado estadio Alfonso López; el juego cierra la tercera fecha.

Millonarios espera evitar lo ocurrido en la Liga 2 del 2015, torneo en el que no logró ganar en sus primeros tres juegos. Esa vez, bajo la dirección de Ricardo Lunari, Millos encadenó tres empates contra Pasto (0-0 en Pasto), Once Caldas (0-0 en Bogotá) y Cúcuta (0-0 en Cúcuta).

En la más reciente tendencia de visitante del Millonarios dirigido por Miguel Ángel Russo aparecen dos empates (el mismo Bucaramanga y Cali), dos derrotas (Nacional y Once Caldas) y un triunfo (Tigres), contando el remate de la pasada Liga I.



Las cifras globales del Millonarios visitante en la era Russo no lo avalan: de 13 juegos que ha disputado este año, apenas logró dos victorias, cinco empates y perdió 6 veces para un bajo rendimiento del 28,2 por ciento.



La mala campaña fuera de su domicilio se explica en la fragilidad defensiva, ya que recibió 17 goles en 13 partidos (1,3 por juego), aunque su ataque logró 12 tantos en esos duelos: 0,9 de promedio. Casi uno por partido.



La defensa de Millos estará integrada probablemente por Vikonis; Palacios, De los Santos, Cadavid y Banguero con el apoyo de Duque, volante de marca.



El de este jueves será el quinto partido entre Millonarios y Bucaramanga, luego del ascenso del equipo santandereano. De esos encuentros, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo solo perdió una vez; fue en Bogotá hace casi un año, el pasado 10 de agosto (0-1). En ese juego, hinchas de Millonarios invadieron la cancha.

El Alfonso López reciba a su Bucaramanga

Atlético Bucaramanga debuta frente a su afición en la tercera fecha de la liga II-2017 recibiendo a Millonarios. Los leopardos regresan a su escenario habitual como lo es el estadio departamental Alfonso López de la capital santandereana.



Después de dos años de obras de remodelación y reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga, la gobernación de Santander habilitó el escenario para ser usado por el equipo de la ciudad, en los compromisos de la liga colombiana. El retorno servirá como motivación para encontrar un ambiente positivo en el regular comienzo de campeonato.

“El estadio ha quedado muy bonito, la cancha es totalmente nueva y esperamos desplegar nuestro mejor fútbol ya que el equipo cuenta con jugadores de “buen pie” para brindar un mejor espectáculo a todos los aficionados. En el partido con Millonarios tenemos la obligación de ganar, para mejorar nuestra posición en la tabla”, expresó el volante leopardo Jhon Pérez.

De otra parte, las sesiones de entrenamiento realizadas, dejaron evidenciar que Fernando “pecoso” Castro busca un equipo sólido en defensa, para ello hicieron trabajo diferenciado la zaga del equipo leopardo. De la misma manera, se quiere un onceno con mayor dinámica en el medio campo y volumen ofensivo en el frente de ataque.



“No hemos tenido un buen comienzo y estamos trabajando para corregir errores en cada una de las líneas. Millonarios es un rival que te presiona en todos los sectores y por eso la movilidad es muy importante para nosotros. No será tarea fácil y espero que el grupo de jugadores interprete lo que se quiere y obtengamos nuestro primer triunfo”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Fernando Castro.



Así pues, se espera que el retorno de la afición leoparda al estadio Alfonso López, sirva de punto de partida para una buena racha y se encuentre el camino de rendimiento óptimo para el equipo auriverde, que se ha trazado como objetivo ser protagonista de primer nivel en la liga colombiana.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Lewis Ochoa, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Yulián Anchico, Jonathan Estrada, John Pérez, Juan Manuel Sánchez y Sergio Romero. DT: Fernando Castro



Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; John Duque, Henry Rojas, Juan Guillermo Domínguez; Harold Mosquera, Mackalister Silva; Dúvier Riascos. DT: Miguel Ángel Russo



Estadio: Alfonso López

Hora: 8:30 p. m.

TV: Win Sports



DEPORTES



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga