Aristeguieta, ilusión de América; Henao hace y evita goles en Santa Fe

Es el duelo de rojos. El duelo de dos equipos urgidos. Pero el América vs. Santa Fe de este domingo en la tercera fecha de la Liga (5:15, RCN TV) también será un duelo entre dos jugadores que quieren consolidarse rápidamente en sus respectivos equipos: el delantero Fernando Aristeguieta, nueva esperanza de gol del club escarlata, y el defensa Carlos Henao, que con dos goles clasificó al equipo cardenal a octavos de la Copa Suramericana.

América necesita un goleador con urgencia tras la partida de Cristian Martínez Borja, y parece que ya lo encontró. O al menos halló en quién depositar sus esperanzas, en el venezolano Aristeguieta, que llegó con buenas expectativas. Falta que las plasme en la cancha. Al menos el jueves pasados ya puso su sello: hizo tres goles de cabeza en el entrenamiento.



“Físicamente, estoy bien. Y futbolísticamente, ya he trabajado con mis compañeros. Estaba a la espera del traspaso, y luego todo quedará para decisión del cuerpo técnico”, dijo Aristeguieta esta semana, cuando esperaba que los papeles estuvieran en regla para tener su esperado debut.



Aristeguieta tiene 26 años y una extensa carrera. Debutó en Caracas, pasó por el Nantes francés; el Phipadelphia, de EE. UU.; el Reed Star, de Francia, y Nacional de Portugal, y ha jugado con la selección venezolana. En el primer semestre de este año anotó 8 goles con el Caracas, antes de empacar maletas para llegar al equipo escarlata.



“En Caracas les había dicho que no me quedaría mucho tiempo; apenas apareció el América era una posibilidad a la que no podía decirle que no”, comentó el atacante.

Henao, un arma de gol

A Carlos Henao la vida siempre le da giros inesperados, como cuando le tocó pasar de Millonarios a Santa Fe. O como cuando peleaba por ser titular en el equipo cardenal, el año pasado, y sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado. Esta temporada al fin comenzó entre los inicialistas, pero en el partido de la fecha anterior de la Liga, contra Nacional, fue uno de los señalados en la derrota. Pero, como la vida siempre le da vueltas, el martes pasado se desquitó con dos goles de tiro libre, con los que Santa Fe avanzó en la Copa Suramericana.



En la pierna zurda de Henao hay dinamita. Si Santa Fe tiene un tiro libre, las defensas rivales tiemblan, porque el remate de Henao es letal. El martes, cuando Santa Fe tenía tanta obligación de ganar contra Rampla Juniors, Henao desenfundó su remate y metió un balazo. Fue el 1-0 con el que quedaba eximido del error de marca que cometió contra Nacional. Y, como si eso fuera poco, Henao repitió. Otro remate, otro zurdazo, esta vez sin violencia. Fue el 2-0, y Henao terminó de redimirse con la afición. Ahora es un arma de doble filo, de defensa y ataque para levantar cabeza en la Liga.



“Desde pequeño siempre he tenido la virtud de pegarle bien al balón, y con el entreno de todos los días perfeccioné la pegada”, dijo Henao luego de su partido heroico.



El propio DT Sanguinetti lo reconoció: “Tuvo una de esas revanchas que da el fútbol. A veces te sucede que puedes cometer errores, pero no significa que quedes fuera de carrera”, dijo el DT.



Aunque Henao es una opción ofensiva, su prioridad es defender y tener bien vigilado a Aristeguieta para evitar sorpresas en el Pascual. Y es seguro que si a Henao le queda un remate, no lo va a desaprovechar.



