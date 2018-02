Duelo directo en el descenso: Once Caldas recibe a Pasto

En la tercera fecha de la Liga, Once Caldas recibirá este jueves a Deportivo Pasto, rival frente al cual espera certificar su buen arranque, en procura de alejarse del temido descenso. Por coincidencia, los contrincantes del cafetero son los mismos que pelean con él por no bajar a la segunda división, por lo cual las recientes conquistas significan puntos de oro.



En años anteriores el Once Caldas vivió momentos difíciles, consecuencia de un mal manejo administrativo y deportivo, causantes de una crisis evidenciada en su candidatura para descender en el 2018. Sin embargo, el inicio del conjunto cafetero empieza a ilusionar a sus seguidores, quienes han disfrutado de dos victorias consecutivas frente a Jaguares y Bucaramanga.

Los ‘volcánicos’ también están amenazados por el fantasma de la B, contexto que expondrá un partido exigente en Manizales: si se mira el promedio, cada encuentro simboliza prácticamente una última instancia, dada las penurias vividas, porque solo sirve ganar entre rivales directos.



“Para nosotros es una final, es la tercera final que nos jugamos, la asumimos de esa manera, el grupo lo veo compenetrado y con mucho vigor para este compromiso”, dijo el técnico, Hubert Bodhert.



Bodhert sostendrá la nómina que venció al ‘leopardo’, dado que quiere darle continuidad al fútbol ofensivo del ‘albo’, el cual ha opacado algunas fallas defensivas.

Ray Vanegas salió golpeado del último encuentro, no obstante, su molestia no reviste incapacidad, situación por la cual el técnico lo confirma en el grupo de inicialistas.



“Falta mucho más ritmo de competencia, falta encarar más, llegar más a gol, pero eso se va consiguiendo con los partidos”, comentó Vanegas.



Luis Sierra, recién llegado al ‘albo’ debe de ponerse a punto, hecho que lo tiene puesto en un severo proceso de adaptación futbolística.



“Estoy contento en lo personal, uno de delantero está lleno de confianza, alegría y satisfacción cuando se dan las cosas, esto apenas comienza y espero seguir marcando goles con el favor de Dios”, manifestó el venezolano Edder Farías, quien ya anotó dos tantos, los mismos que suma su compañero Yesus Cabrera y se convierten junto a Juan Fernando Caicedo del Medellín y Angelo Rodríguez del Tolima, en los goleadores de torneo.



Once Caldas ocupa la segunda posición en la tabla de posiciones con 6 unidades, las mismas del Medellín, el líder del rentado y Nacional, el tercero del campeonato colombiano.

Pasto apuesta a sumar en Manizales

Con el propósito de conseguir un buen resultado, el Deportivo Pasto espera este jueves en la noche, en el estadio de Palogrande en Manizales, ser mejor que el Once Caldas, aprovechando que está motivado por el triunfo ante el Junior, al que derrotó dos goles a cero, para tratar de frenar al conjunto albo, que en el inicio del campeonato ya tiene dos partidos ganados.



Flabio Torres, el estratega pastuso, ha indicado que el onceno presentará un cambio obligado, por la expulsión de Jimmy Valoyes; en su reemplazo estaría el paraguayo Samuel Cáceres y espera que Brayan Lucumí logre acoplarse para ser titular.



Por el momento el cuidapalos pastuso Ernesto Hernández ya completa 180 minutos sin que su pórtico haya sido vulnerado y así espera continuar el jugador uruguayo; Gilberto García se enfrentará a su anterior equipo.



Se estima que el compromiso contra Equidad programado para el martes en la noche, habrá una buena asistencia de aficionados.



Desde ya se empezó a pensar en el estadio alterno para el Deportivo Pasto, ya que a partir del segundo semestre del año se estaría dando comienzo a los procesos de remodelación del escenario, para acondicionarlo a las indicaciones impartidas por la Dimayor y la Federación Colombiana de Futbol.

Alineaciones probables



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y David Gómez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Ray Vanegas; Edder Farías. D.T.: Hubert Bodhert.



Pasto: Ernesto Hernández, Gilberto García, Jonathan Lopera, Samuel Cáceres, Mauricio Casierra, Darío Rodríguez, Giovanny Martínez, Carlos Giraldo, Edinson Tolosa, Michael Ortega y Víctor Aquino. D.T: Flabio Torres.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto