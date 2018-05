Millonarios va por la clasificación; Santa Fe, por el desquite

Clásico es clásico, esa ya es una frase de cajón que no pierde vigencia. Hoy la sacan del armario los cardenales y del baúl, los embajadores, como cada que se van a enfrentar. Eso no cambia. Porque siempre hay algo para disputar, así sea solo aquello del honor. Pero hay más. En el caso de Santa Fe, está en juego el desquite por la final perdida en diciembre, una forma simple de la revancha; en el de Millonarios, la clasificación. ¡Casi nada! Parece un clásico intrascendente, pero no lo es. Tiene su morbo, como siempre.

El reto que tiene Millonarios es justamente el de darse el lujo de clasificar contra Santa Fe, con la hinchada roja presente, como para escarbarle los recientes dolores. Millonarios parecía que hace rato se ahogaba, al tiempo con Santa Fe, pero en la última fecha sigue dando brazadas, toma aire, se llena los pulmones de ilusiones y la mente, de números. No depende solo de sus tardías intenciones. Necesita además un salvavidas que lo saque a flote: de otros resultados. Lo primero que tiene que hacer es ganar. Ganar y esperar. Pero el campeonato es tan benévolo que incluso empatando podría clasificarse. Como quien dice, tiene buenas posibilidades de amargarles, otra vez, la noche a los cardenales y de seguir adelante en la defensa de su título.

“Es un clásico, y hay que jugarlo con mucho respeto... Será lindo buscar la clasificación en un clásico frente a Santa Fe” fueron las palabras del técnico de Millos, Miguel Ángel Russo, luego del triunfo contra Envigado el miércoles pasado, cuando con lo mínimo el equipo ganó y se mantuvo en la pelea. “Este grupo cuando tiene que sacar algo más lo saca”, agregó Russo.



Santa Fe está terminando un semestre de pesadilla: quedó afuera en la Liga, casi afuera en la Copa Libertadores, sin técnico oficial, sin nuevo presidente nombrado... Seguramente quería llegar al clásico con opciones, para pelear por algo, para que valiera más la pena ganarlo, pero no. Entonces debe conformarse con la satisfacción de hacerle la zancadilla a Millonarios, de frustrarle la clasificación entre los ocho, de no dejarlo avanzar. Sería una satisfacción mínima y que en nada le salva el semestre. Pero al menos se darían ese gustico. Les sacarían una sonrisa a sus molestos hinchas, que llevan recibiendo golpe tras golpe desde diciembre, cuando justamente perdieron la final con Millonarios.



“El clásico se debe jugar a muerte, no se puede regalar nada, se juega el honor, como todos los clásicos. Eso está por encima de todo. El grupo base es el que va a jugar, no es un secreto. Vamos con todo”, dijo el jueves Agustín Julio, el técnico encargado, al que le tocó ponerle el pecho a este ventarrón. Y alguien que, además, jugó muchos clásicos y sabe de su importancia. Asegura que va con el equipo base, el principal, y no es para menos, aunque sin olvidar que en la Copa les queda una remota opción (que Flamengo pierda sus dos partidos y Santa Fe gane el que le falta) y que además aún pueden asegurar cupo a la Copa Suramericana.

La última vez que Santa Fe y Millonarios se enfrentaron de manera oficial, en diciembre (tuvieron además un amistoso), el panorama era otro, eran los finalistas, con estadio lleno. Celebraron los azules y lloraron los rojos. Ahora, estos equipos han deambulado a lo largo del semestre, solo que uno, el azul, aún puede sobrevivir, dar batalla y, por qué no, pelear el título otra vez. El otro apenas puede conformarse con un sorbo de revancha.



Alineaciones probables:

Santa Fe: Róbinson Zapata; Carlos Arboleda, José Moya, Leyvin Balanta; Juan Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Armando Vargas; Ánderson Plata, Wilson Morelo.

DT: Agustín Julio.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Andrés Román, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carillo, Juan Camilo Salazar, David Silva, Elíser Quiñones, Ayron del Valle.

DT: Miguel Ángel Russo.



Hora: 6 p. m.

TV: RCN



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET