Millonarios vs. Santa Fe, un clásico sin estrellas

Austeridad. No hay grandes nombres, ni una figura en particular en ninguno de los dos equipos para destacar. Tampoco se hicieron grandes contrataciones, simplemente van a pelear con lo que tienen. Este domingo, Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un nuevo clásico capitalino donde habrá poco y nada en juego porque apenas se celebra la segunda fecha de la Liga, pero la batalla por el honor y la obligación de no perder contra el rival de patio está garantizada.

Los momentos de los dos equipos de la capital son distintos. Millonarios, que viene de empatar en la primera fecha contra el Medellín y ganarle con suficiencia a Alianza Petrolera por los octavos de final de la Copa Colombia, sigue con la misma idea con la que fue semifinalista el semestre pasado, aunque con nombres distintos en la zona defensiva.



Anier Figueroa y Janeiler Rivas han sido la pareja central en los primeros dos partidos del equipo azul; sin embargo, su rendimiento está en entredicho y se espera que el capitán Andrés Cadavid regrese a la titularidad. Además, también se espera el debut de Matías de los Santos, el nuevo defensor central que trajo Millonarios para este semestre que aún no ha sido tenido en cuenta por el técnico Miguel Ángel Russo.



A pesar de no reforzarse con figuras de nombre, el equipo dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo confía en la plantilla que tiene y encontró el Santiago Mosquera un jugador superlativo que ha sido figura en los dos encuentros disputados en este semestre. Además, Dúvier Riascos inició con dos buenos partidos, y contra Petrolera anotó gol, lo cual le da confianza.

Hemos encontrado un buen nivel colectivo y eso ha ayudado a que tengamos varias individualidades sobresalientes en el grupo FACEBOOK

TWITTER

“Hemos encontrado un buen nivel colectivo y eso ha ayudado a que tengamos varias individualidades sobresalientes en el grupo, tener la misma actitud en el clásico será una clave importante para superar a Santa Fe”, aseguró Riascos, quien ya lleva ocho goles con la camiseta azul y espera aumentar esa cifra en el derbi capitalino.



Ese potencial colectivo del que habla Riascos sin duda es el sello que ha logrado imprimir Russo en el equipo para llevar a Millonarios por la senda de la victoria. El conjunto embajador se ha mostrado muy solidario dentro de la cancha. A la hora de marcar, todos defienden, cuando van a atacar, hasta los volantes de primera línea llegan al área, y también retroceden bien ante los contragolpes del rival, lo cual habla bien del trabajo entre semana.

No acostumbro hablar de los rivales antes de los partidos; sin embargo, sin duda se ofrecerá un gran espectáculo FACEBOOK

TWITTER

El DT azul dice que ya conoce el trabajo de Gregorio Pérez, técnico recién llegado a Santa Fe, pero afirma: “No acostumbro hablar de los rivales antes de los partidos; sin embargo, sin duda se ofrecerá un gran espectáculo”, y añade: “Me preocupo por darle una alegría a la gente que va a colmar el estadio”.



Por su parte, Santa Fe, mientras sale del escándalo por causa de una posible denuncia en contra de uno de sus jugadores por una presunta agresión sexual, apenas se acopla a su nuevo técnico, Gregorio Pérez; no obstante, quedaron buenas sensaciones por lo hecho en la victoria 1-0 contra Nacional el domingo pasado en Bogotá.



Por el lado de Santa Fe, la hinchada se ilusiona con el regreso de William Tesillo a la titular del conjunto albirrojo. El defensa central es prenda de garantía para la zaga cardenal, que después de que se lesionó sufrió mucho en los últimos juegos de la era Gustavo Costas. El estratega Pérez confirmó que Tesillo será parte de los concentrados para este domingo.



Así mismo, dentro de los elegidos estará el delantero Wilson Morelo, quien no sería inicialista, pero desde el banco podría aportarle a un ataque que ha mostrado muchas falencias en las últimas temporadas. Se había dicho que el atacante sufrió un problema en una de sus costillas y estaría incapacitado por 15 días, pero Pérez confirmó que estará con el plantel.



El clásico 290 en el historial por Liga de los equipos bogotanos será el primero del técnico de Santa Fe, que se ilusiona con una victoria.

Nos ha ido bien en clásicos en Uruguay, Argentina, Paraguay y esperamos que así sea en Colombia, me siento bendecido FACEBOOK

TWITTER

“Nos ha ido bien en clásicos en Uruguay, Argentina, Paraguay y esperamos que así sea en Colombia, me siento bendecido”, dijo el entrenador uruguayo.



Pérez lamenta que para este clásico no se pueda contar con público de Santa Fe, ya que por disposición de Millonarios solo habrá ingreso para su hinchada. “Lamento que en la fiesta del domingo no puedan participar las dos hinchadas... Un clásico es la máxima fiesta de una país o una región, y nos perderemos el colorido de las tribunas”.



Alineaciones probables:



Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez; Henry Rojas, David Mackalister Silva; Hárold Mosquera; Duvier Riascos. DT: MIguel Ángel Russo.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, José Moya, Javier López, Juan Valencia; Juan Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Ánderson Plata, John Pajoy; Denis Stracqualursi. DT: Gregorio Pérez.



Hora: 5:15 p. m.

TV: RCN

Árbitro: Andrés Rojas



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev