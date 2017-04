Rionegro y Huila, dos coleros que se ponen al día en la Liga

Antioqueños y huilenses se pondrán al día en la Liga I. Ambos están parejos en la tabla, Huila es 18 y Rionegro Águilas es 19, un punto los separa, los primeros tienen nueve unidades, mientras que los segundos suman ocho puntos.



Rionegro viene de lograr su primera victoria luego de derrotar 2-1 a Patriotas, mientras que Atlético Huila empató 0-0 contra Jaguares.

La confianza y el positivismo volvieron al plantel que dirige el técnico Néstor Otero luego de su primera victoria en la Liga, en donde tuvieron que esperar diez fechas para poder sumar de a tres puntos.



“El grupo demostró que tiene cómo pelear y cómo luchar para revertir esta situación. Yo creo que se puede, lo demostraron en la pasada fecha. Vamos a seguir luchando porque esto no termina aquí, todavía nos quedan 10 partidos y hay que seguir buscando resultados porque los muchachos por su trabajo, su entrega y su esfuerzo se lo merecen”, expresó con optimismo Otero.



Para el entrenador las claves de esta victoria fueron el trabajo y la disciplina que le pusieron los jugadores durante todo el partido, pese a que empezaron perdiendo.



En la nómina titular aparecerá desde el primer minuto el volante Yilton Díaz, autor del gol que le permitió a Rionegro celebrar sus primeros tres puntos. Díaz jugará en lugar de Juan Esteban Ortiz. El resto del equipo será el mismo que jugó el sábado pasado.



"Le doy gracias a Dios que ha puesto el favor y la gracia en mí para marcar los goles de la victoria. Hoy estoy contento porque el grupo respira con este triunfo, esperamos que de aquí en adelante siga habiendo victorias; nos quedan diez partidos que tendremos que afrontar como finales si queremos entrar al grupo de los ocho”, expresó con alegría el volante Yilton.



Para el capitán de Rionegro, John Javier Restrepo, el triunfo pasado los llenó de confianza, los fortaleció para salir del mal momento por el que vienen pasando.

“Era necesario brindar una alegría a nuestra afición. Acá hay buen ambiente, la gente de Rionegro viene y disfruta, estamos contentos en esta plaza porque nos han apoyado bastante, esperamos que nos sigan arropando y nos acompañen en todos los partidos”, agregó Restrepo.



Es por esta compañía que los encargados de la logística decidieron que el ingreso al estadio fuera gratuito. La afición que desee asistir podrá reclamar su boleta en las puertas del escenario deportivo.



“Uno como entrenador nunca queda satisfecho con lo que hace y con lo que brinda, uno siempre quiere más, ahora no podemos levantar los globos de victoria por tres puntos, hay que seguir sumando, voltear la página y pensar en el Huila”, concluyó Otero.



Huila, a seguir en su recuperación



Solo dos novedades tendría el cuadro huilense este miércoles para enfrentar a Rionegro en compromiso aplazado de la sexta fecha de la Liga Águila que lidera nacional con 26 puntos.



Huila, que dejó una buena impresión la jornada anterior tras el empate 0-0 frente a Jaguares en Montería, buscará quedarse con los tres puntos. Davinson Lemus como lateral por banda izquierda en sustitución del expulsado Marvin Vallecilla y la inclusión desde el vamos del delantero argentino Sergio Almirón por Cristian Cangá son las alternativas que maneja el técnico Jorge Antonio Vivaldo para enfrentar al onceno del matemático Néstor Otero, que hoy es puesto 19 con ocho puntos, uno menos que su rival.



“Tengo que decir que me dejó tranquilo el comportamiento del equipo el partido anterior y que salvo la poca efectividad que tuvimos, veo un equipo mucho más compacto en todas las líneas, generando más fútbol y sobre todo un equipo más solidario, que lucha y que no da ningún balón por perdido. Vamos a enfrentar un equipo como Rionegro al que tampoco le han salido las cosas y esperemos al final salir airosos. Necesitamos sumar de a tres y estamos muy motivados pensando en esa posibilidad” Sostuvo el entrenador argentino.



Por su parte el cucuteño Omar Duarte que ya suma tres goles en el torneo reconoce que el equipo cada día se ve mejor.



“La victoria frente a nuestro eterno rival, Tolima, y la manera como jugamos frente a Jaguares, nos muestran que vamos por el camino ideal y que lo único que necesitamos es ser más explosivos en el último cuarto de cancha, porque estamos generando opciones pero no las estamos concretando. Necesitamos mayor tranquilidad en la puntada final y en la medida en que lo logremos yo sé que las victorias van a llegar. Este equipo ha venido demostrando que la posición de hoy tiene en la tabla es contraria al fútbol que esta mosrtando jornada tras jornada. Ojalá frente a Rionegro se nos abra la portería y que volvamos a sumar en condición de visitantes pero de a tres porque hace rato que no lo hacemos y creo que ya es hora” Indico Duarte.

El cuerpo técnico, tras las expulsiones de Mancilla y Segura, llamó a los jugadores Manuel Berrio, zaguero central, y al lateral Davinson Lemus, quienes se sumaron a trabajos este martes en suelo antioqueño.



El cuadro opita llegará este jueves a Neiva y el día viernes realizara una práctica liviana pensando en el juego frente al América de Cali el día domingo en el Plazas Alcid en horario de 3:15 de la tarde. Las directivas pusieron en venta la boletería desde el día martes, ante la imposibilidad de que el juego se disputara en la ciudad de Armenia debido al poco pie de fuerza que argumentó la Policía del Quindío.



Debido a las pocas localidades habilitadas (2500) fueron cerradas las fronteras para los hinchas visitantes.



Alineaciones probables:



Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Fabián Viáfara, John Valencia, Hanyer Mosquera y Fabio Rodríguez; Alexander Sánchez, John Javier Restrepo, Yilton Díaz y Luis Alberto Mosquera; Johan Jiménez y Luis Páez.

DT: Néstor Otero.



Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, John Lozano, Yossimar Quiñones, Davinson Lemus; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Sergio Almirón y Omar Duarte.

DT: Jorge Antonio Vivaldo.



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Rionegro



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para El Tiempo

Neiva

@jdiegodeportes.