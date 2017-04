Medellín, a sacudirse en su visita a Rionegro

Rionegro se jugará sus últimas cartas para llegar al grupo de los ocho; este domingo recibirá al DIM. Con 11 unidades y a ocho fechas de finalizar la fase de todos contra todos, el equipo que dirige el técnico Néstor Otero espera recuperar en casa los puntos que perdió la semana pasada contra Deportivo Cali, con el que cayó 3-0.



Esta cifra tiene ubicado a Rionegro en la casilla 18, a seis puntos del octavo. En la fecha 13 de la Liga I esperan lograr los tres puntos en disputa y escalar posiciones en la tabla.

“Es un lindo partido que quiere jugar todo el mundo, vamos a enfrentar a un equipo grande, uno de los líderes actuales. Va a ser muy difícil, pero nosotros necesitamos sumar, lo bueno es que Medellín es un equipo que deja jugar, hay que ser inteligentes. Vamos a tratar de darle la alegría a la hinchada y a nosotros mismos. Queremos seguir sumando para para llegar al sueño de meternos al grupo de los ocho”, expresó John Varela.



En cuanto a las novedades del equipo para este partido, cabe anotar que la única baja en la nómina titular será la del defensor central Hanyer Mosquera, expulsado en la fecha pasada. Mosquera no podrá estar este domingo ni en la fecha 14. El resto de jugadores estará habilitado.



“Medellín es un rival de buenos jugadores, viene entre los primeros cuatro de la tabla, nosotros vivimos una situación adversa, pero vamos a estar en casa. Da verraquera porque veníamos en un alza de fútbol y confianza, pero perdimos contra Cali. Vamos a hacer valer nuestra localía y tratar de ganar y sumar para ascender en la tabla”, puntualizó John Valencia.



La boletería para este partido tendrá un valor de 53 mil pesos, para la tribuna de occidental, y de 27 mil, para la de oriental. El personal de logística para este partido recomienda ingresar al estadio desde la hora de apertura de puertas, que será a las 3:00 de la tarde, para evitar inconvenientes o demoras en el acceso.



Tampoco se permitirá el ingreso de mujeres en estado de embarazo, mientras que la única barra organizada que tendrá el permiso para observar el partido desde la gradería será la de Rexistenxia Norte. No se permitirá el ingreso de licor, morrales, radios pequeños, cascos de moto, sombrillas ni correas con chapas grandes.



El DIM, a sacudirse



El ‘poderoso’ necesita la victoria para sacudirse de dos derrotas consecutivas, 0-1 con Atlético Bucaramanga en el torneo local y 1-0 contra Emelec, en Ecuador, en la Copa Libertadores.



Como lo anticipó el director técnico Luis Zubeldía, en el conjunto rojo actuarían varios jugadores no han sumado muchos minutos como Elacio Córdoba, Jorge Arias y Luis Tipton.



Además, se daría el debut en el arco de la escuadra antioqueña de Nelson Ramos, quien llegó como refuerzo para la presente temporada. La buena noticia para el timonel del DIM sería el regreso a la competencia de Juan Fernando Quintero.



El habilidoso ‘10’ estaría desde el inicio de las acciones para contribuir a la victoria, acompañado por Didier Moreno, John Hernández y Christian Marrugo en la mitad de la cancha, quienes no tendrían descanso.



Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo, que ingresaron en el segundo tiempo del duelo frente a los ‘eléctricos’, conformarían la dupla en ataque del conjunto paisa, que tiene 25 puntos y ocupa el segundo lugar en la tabla.



Castro volvería a ser titular después de casi ocho meses de sufrir una lesión de ligamento cruzado el pasado 25 de agosto contra Sportivo Luqueño, de Paraguay, en la Copa Sudamericana.

Posibles alineaciones:

Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Daniel Muñoz, Edwin Perlaza, John Valencia y Fabio Rodríguez; Juan Esteban Ortiz, Javier Restrepo; John Varela y Alexander Sánchez; Luis Mosquera y Luis Paez.

DT: Néstor Otero.



Medellín: Nelson Ramos; Elacio Córdoba, Juan Camilo Saiz, Jorge Arias, Luis Tipton; Didier Moreno, John Hernández; Juan Fernando Quintero, Christian Marrugo; Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Luis Zubeldía.



Estadio: Alberto Grisales - Rionegro

Árbitro: Luis Sánchez

Tv: Win Sports

Hora: 6:00 p. m.



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Rionegro



REDACCIÓN FUTBOLRED