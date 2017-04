Patriotas, con la ilusión intacta, recibe a Equidad

Patriotas espera alzarse con la victoria frente a La Equidad en condición de local. El cuadro que dirige Diego Corredor Hurtado actualmente se ubica en la octava casilla del campeonato con 18 puntos, los mismos del elenco ‘Asegurador’ que está en la décima plaza, pero con una diferencia de gol menor que la del cuadro tunjano.

“Tenemos que salir a ganar para que el punto que logramos de visitante frente a Junior valga mucho más. El objetivo que nos hemos trazado es clasificar dentro de los ocho y en casa debemos poner las condiciones”, expresó Nicolás Carreño.



El lateral de Patriotas aseguró que está pasando por un gran momento, “En lo personal estoy haciendo un buen trabajo, pues el profe (Diego Corredor) me pide que en estos partidos sea más defensivo, que no salga tanto al ataque y cuide la espalda en la zona de volantes y eso lo estoy haciendo, pero creo que cuando voy de sorpresa al ataque también es bueno para el equipo”, añadió el boyacense.



Una variante tendrá Patriotas para este duelo contra los capitalinos con respecto al juego ante Junior, el lateral derecho venezolano Edgardo Rito no podrá actuar por acumulación de tarjetas amarillas y su lugar lo tomará Jesús Murillo.La última vez que ambas escuadras se midieron en el estadio La Independencia de Tunja fue el pasado 24 de febrero de 2016, juego que terminó empatado sin goles.

Alineaciones probables:

Patriotas Boyacá: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas, Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Raúl Loaiza Kevin Rendón; Mauricio Gómez; Uvaldo Luna; César Valoyes.

D.T.: Diego Corredor.



Por César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja