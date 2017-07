La Copa Colombia definirá sus primeros clasificados a cuartos

A partir de este miércoles se jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, cuya fase se cerrará hasta el próximo 3 de agosto, con los duelos de Patriotas-Unión Magdalena y Equidad-Santa Fe.

Un total de 16 equipos lucharán, en la conocida etapa de la revancha, por obtener uno de los ocho cupos a los cuartos de final de la competencia. Y, según los resultados de los primeros partidos, algunos llegan con mejores posibilidades para avanzar sobre sus rivales.

Así llegan los clubes para esta fase decisiva:

Atlético Huila vs. Atlético Nacional



Este miércoles, a las 3:15 de la tarde, Atlético Huila buscará darle vuelta a ese marcador adverso (2-0) que sufrió el pasado 13 de julio, cuando visitó a los ‘verdolagas’ en el Atanasio Girardot. Mientras que Nacional batallará por mantener la diferencia e inscribir su nombre en la siguiente ronda.



Deportivo Cali vs. Cúcuta



El conjunto ‘azucarero’ llega este miércoles con la tranquilidad de haber conseguido un empate (3-3) frente a los ‘motilones’, que mantienen la ilusión de quedarse con el triunfo en el estadio Palmaseca, cuando ruede la pelota a las 7:30 de la noche.



Rionegro Águilas vs. América de Cali



Particularmente, estos dos equipos se han enfrentado muy seguido en las últimas dos semanas por cuestiones de Copa y Liga colombiana. Sin embargo, en la ida de la Copa, los ‘escarlatas’ hicieron la tarea y se impusieron en casa (1-0). Ahora, el turno es este miércoles, a las 7:30 p.m., para los antioqueños.



Alianza Petrolera vs. Millonarios



Este jueves, a las 7:30 p.m., el elenco aurinegro llega motivado a su duelo contra el equipo ‘embajador’, después de recuperarse en la Liga. Y aunque llega con el resultado en contra (2-0), se tiene confianza para remontarlo. Sin embargo, no se confía, pues al frente tendrá a un ‘albiazul’ que busca volver a celebrar.



Junior vs. Once Caldas



‘No está muerto quien pelea’: esta frase busca hacerla válida Once Caldas, que perdió en el partido de ida (1-0) contra el ‘tiburón’ y lucharán por conquistar, con un partido redondo en Barranquilla, una difícil pero no imposible clasificación. Los ‘tiburones’, por su parte, se apoyarán en su afición para confirmar su avance, este jueves, a las 7:30 de la noche.

Últimos tres cotejos para el próximo mes

Miércoles 2 de agosto

Pasto vs. Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Marcador parcial: 1-0 a favor del DIM



Jueves 3 de agosto

Patriotas vs. Unión Magdalena

Hora: 3:30 p.m.

Marcador parcial: 3-2 a favor del Unión Magdalena



Equidad vs. Santa Fe

Hora: 7:00 p.m.

Marcador parcial: 0-0



Redacción Futbolred