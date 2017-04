Mejorar el fútbol, la cuenta básica de Millonarios

En el inicio de la Liga, Millonarios dio la ilusión de ser un equipo fuerte: su juego por las bandas, dinámica y velocidad fueron las claves para llevarse en El Campín sendas victorias contra Bucaramanga, Tolima, Equidad, América y Santa Fe, varias por goleada. Este sábado, el panorama es completamente diferente. Haber ganado un punto de los últimos 15 y no estar entre los ocho primeros obliga al conjunto bogotano a salir por la victoria cuando enfrente a Envigado (8 p. m., Win Sports).

El declive del equipo dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo empezó tras la derrota 2-1 en el segundo clásico capitalino disputado este año. Ese día, la efectividad y las ideas empezaron a decaer y el juego se hizo predecible, plano, sin generar el mismo peligro de las primeras fechas en Bogotá.



“En muchísimas cosas me voy más que conforme. El rival lo respeto y es importante, pero el partido de hoy es para seguir creciendo en la búsqueda de lo que queremos, porque como estaba el juego, el que hacía el gol iba a tener mayores posibilidades de aumentar. Millonarios lo intentó”, dijo Russo luego de caer 2-1 contra Pasto en la última fecha.



Sin embargo, cuesta trabajo creer que el DT esté conforme cuando en el partido señalado solo se generaron tres opciones claras de gol (más la anotación), se tuvo solamente el 40 por ciento de posesión de balón y, en general, el juego colectivo de Millonarios consistió en lanzar balones lo más lejos posible, sin receptor alguno.

Russo dice que quedó contento porque el equipo tuvo más opciones de gol que en los demás partidos que jugó de visitante, pero ¿es suficiente?



Porque precisamente ese es otro ítem que debe mejorar Millonarios, pues solo ha sumado un punto de los 18 jugados fuera de Bogotá, un rendimiento nefasto para cualquier equipo que quiera pelear las finales del campeonato.



Sumado a lo anterior, el fuerte juego por las bandas con los laterales Jair Palacios y Déiver Machado, acompañados en el ataque por Elíser Quiñones y Harold Mosquera, ya no hace el mismo daño que en las primeras fechas.



También es evidente que estos jugadores bajaron su nivel notablemente, así como Duvier Riascos y Ayron del Valle, que aún no se complementan bien en el ataque y no son contundentes a la hora de definir en el arco rival.



“No tengo un ‘10’ al nivel que quiero”, le dijo Russo a Futbolred esta semana. Ese jugador que pide el DT en la nómina embajadora es Jacobo Koufatty, pero en lo que lleva en el club, el venezolano se la ha pasado más lesionado que jugando, y para el entrenador no hay otro jugador que pueda suplirlo y darle al equipo pausa y variantes de juego interno, carencias de Millonarios.



A pesar del mal momento, los jugadores saben que todavía tienen la posibilidad de la clasificación en sus manos, y hay optimismo en el grupo. Así lo señaló esta semana el capitán Andrés Cadavid. “Todo empieza desde el trabajo, saber que nunca nos sobra nada y que todos los partidos que vienen serán cruciales para nosotros, para nuestro objetivo, y hacer sentir que en este equipo cada partido que se enfrenta tiene que ser como si fuera el último”, dijo el defensor.

Otro de los puntos a favor de Millonarios es que tiene un calendario ‘benévolo’. Va a enfrentar, en las próximas cinco jornadas, a equipos que están por debajo en la tabla de posiciones. Empieza hoy con su visita a Envigado y luego recibe al Huila en El Campín. Después tiene que ir a Manizales a visitar al Once Caldas, y vuelve a Bogotá para jugar contra Cortuluá y Tigres.



Las próximas fechas serán decisivas para el equipo embajador en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga. Los rivales, en el papel y por su posición en la tabla, se ven inferiores, pero si no mejora en el juego, se avecinará un nuevo fracaso para Millonarios.

Envigado quiere el triunfo

No importó la inclemencia del clima para que el equipo que dirige el español Ismael Rescalvo trabajara a doble jornada para preparar lo que será su presentación frente a Millonario. El entrenamiento fue fuerte pero serán pocas las novedades, una de ellas será en el medio campo, en donde estará George Saunders en lugar de Diego Moreno, y en la delantera el panameño Joseph Cox en vez de Camilo Velásquez.



“No hay muchas novedades en el once titular. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que también está en urgencias, que no ha empezado bien el semestre a pesar de que tiene buenos jugadores y una buena plantilla. No obstante, no deja de ser peligroso”, expresó el técnico Rescalvo.



Asimismo, señaló que aunque su equipo no ha mostrado buenos resultados él confía en sus jugadores, “Envigado es un equipo que está haciendo bien las cosas, ha tenido muy buenos partidos pero no ha conseguido los puntos. La falta de gol es nuestro pecado. No hemos tenido la agresividad ni la contundencia”, puntualizó el estratega.



El delantero Michael Gómez, por su parte, agregó que a Envigado le ha faltado concretar y ése es su mayor problema: “Va a ser un partido complicado, contra un equipo grande que va a venir a proponer. Vamos a estar atentos a defender las bandas y en lo ofensivo a esquivar a sus dos grandes zagueros que son muy buenos y fuertes”.



La boletería para este partido tendrá un valor de 35 mil pesos. Sólo se habilitará la tribuna de occidental. Estará prohibido el ingreso de barras organizadas de Millonarios, con la intención, según el personal de logística, para “garantizar el orden y las condiciones de seguridad”.

Alineaciones probables:

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Jefferson Gómez, Andrés Orozco y Elvis Mosquera; George Saunders y Brayan Rovira; Duván Vergara y Yuber Asprilla; Joseph Cox y Michael Gómez.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; Harrison Henao, Henry Rojas; Santiago Mosquera, Jacobo Kouffaty, Elíser Quiñones, Duvier Riascos.

D.T.: Miguel Russo



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev