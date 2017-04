América necesita tres puntos contra el Once Caldas

El conjunto americano llega a este compromiso con la necesidad de abrazar una victoria, ya que viene de ser derrotado en su visita a Huila, y su ubicación en la tabla de posiciones y en el promedio no es la correspondiente a su jerarquía e historia.



Por eso en la próxima seguidilla que tendrán ‘los diablos rojos’ en el estadio Olímpico Pascual Guerrero: Once Caldas de local este domingo, el clásico adelantado de la fecha 17 por Liga el próximo miércoles 19 de abril, Cortuluá de visitante y luego Tigres, La premisa será recuperarse en ambas tablas, obteniendo triunfos en cada uno de estos duelos.

El que ha mostrado mayor regularidad en los últimos compromisos ‘escarlatas’ ha sido el cancerbero Carlos Bejarano. No obstante a esto, el arquero americano igualmente ha cometido fallos personales, que según él, son los causantes del bache que están viviendo.



“Este partido debemos afrontarlo cambiando la actitud que se mostró en Neiva. No será fácil enfrentar un equipo como Once Caldas que también viene necesitado del resultado. Pero la única realidad es que los mayores necesitados somos nosotros, por la posición en la que estamos”, sostuvo Carlos Bejarano.



“Tenemos que mejorar más en lo personal que en lo colectivo, ya que estamos cometiendo errores individuales que nos están costando partidos y no estamos para dar ese tipo de ventajas. Este partido lo ganamos corriendo, metiendo y cambiando la mentalidad”, añadió.



La ausencia más notoria en los elegidos por Hernán Torres para recibir al conjunto ‘Albo’, es la relacionada con el atacante Ernesto Farías. El delantero argentino, sufrió un desmejoramiento en su lesión de rodilla derecha y estará ausente por dos semanas.



Su reemplazante en la dupla de atacantes titulares ‘escarlata’, será el uruguayo Santiago Silva. El ‘charrúa’, viene de anotar doblete en el clásico por Copa Águila y estará encargado de la ofensiva roja, en compañía del goleador Cristián Martínez Borja.



Quien regresa después de una para de poco más de un mes por estar superando un desgarro, es el volante de primera línea Camilo Ayala. El experimentado y habitual hombre de confianza de Hernán Torres, aseguró que se encuentra en un óptimo nivel físicamente.



Otro que regresa al once titular, es el lateral por derecha Arnol ‘El coco’ Palacios, en demerito de Jarol ‘La roca’ Martínez. Mientras que Juan Camilo Hernández, repite nuevamente en el grupo inicialista acompañado del talentoso Steven Lucumí.

Desde el año 2005, ‘Los diablos rojos’ han recibido en 10 oportunidades por Liga a ‘El Blanco Blanco’, sosteniendo un invicto de 5 empates y 5 victorias. La última vez que se enfrentaron, fue el 3 de diciembre del año 2011, con empate sin goles.



El sábado 16 de marzo del mismo año, fue la última victoria ‘escarlata’ contra Once Caldas en condición de local. 2-1 fue el marcador final, con doblete de William Zapata para América y anotación de Wason Rentería para el conjunto de Manizales.



El viacrucis del Once



Un verdadero viacrucis vive el técnico Hernán Lisi, a causa de su pobre campaña con el Once Caldas, equipo sometido, humillado y flagelado constantemente en la Liga.



El entrenador quiere escaparse del calvario, pero para lograrlo debe ganar varios partidos en línea y el primer objetivo es vencer a América, en el Pascual Guerrero de Cali.



El reto asumido parece una tarea difícil de superar porque los discípulos del argentino son vulnerables en la zona defensiva, difícilmente marcan goles y no han podido definir una idea de juego, circunstancia que puede aprovechar el club caleño, en su intención de sentenciar la crucifixión del club cafetero.



“Habrá que ver cómo se equilibra el partido, cómo llevarlo. La idea es ganar, si nos traemos la victoria estaremos esperanzados, esta es una realidad, todo lo que uno suponga está de más”, comentó Lisi en rueda de prensa.



El técnico del Once, al parecer comenzó el camino de su resurrección en la Copa, el martes, día en el que sus pupilos derrotaron 4-2 a Envigado, sin embargo, necesita confirmar lo hecho frente a los antioqueños, con un nuevo triunfo.



“El grupo llega motivado, luego de haber sacado un buen resultado ante Envigado y sabemos que se consiguieron cuatro anotaciones que nos llenan de confianza para jugar contra una gran institución, como lo es América; es un clásico más, que debemos afrontar de la mejor manera y estar concentrados los 93 o 94 minutos que dura el encuentro”, comentó Michael Ortega, mediocampista del equipo blanco.



El encuentro tiene como principal protagonista la palabra necesidad, porque uno y otro precisan de los tres puntos, hecho por el cual se presagia un duelo ofensivo y lleno de emociones; además los manizaleños miran de reojo su promedio, que de no mejorar empezaría a acercar al fantasma de la B.



Los caldenses no han podido definir su nómina titular, pues las molestias físicas registradas por Ortega y García, a ellos se les une Elkin Soto, quien padece una virosis, contexto que le daría la posibilidad a Daniel Rojano de competir.

Otra novedad sería la presencia de Sergio Romero por Óscar Estupiñán y reaparecería Marcos Acosta en la banda izquierda.

Posibles alineaciones

América: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego Herner, Eder Castañeda, Arnol Palacios; William Arboleda, Johnny Mosquera; Juan Camilo Hernández, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Santiago Silva.

Técnico: Hernán Torres.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Jhonathan Muñoz, José Ramírez y Marcos Acosta; Jaime Córdoba y Elkin Soto (Daniel Rojano); Gilberto García (Dany Cure), Michael Ortega y Luis Sinisterra; Sergio Romero (Óscar Estupiñán). D.T.: Hernán Lisi.



Estadio: Pascual Guerrero - Cali

Árbitro: Jorge Guzmán

Tv: Win Sports

Hora: 5:15 p. m.



NELSON SANDINO

Para FUTBOLRED

Cali.

Twitter: @Nelsandino1



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA