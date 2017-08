Santa Fe, con una campaña perfecta, avanza en la Liga sin ruido

“Que se dediquen a hablar del Junior, nosotros vamos calladitos”. Ese es el sentimiento general del hincha de Santa Fe tras la gran campaña que está realizando en este semestre, pero que está siendo opacada mediáticamente por el equipo de Barranquilla. Sin embargo, los números de los bogotanos son excepcionales: el jueves pasado clasificaron a los cuartos de final de la Copa Colombia luego de vencer a Equidad, ya se habían instalado en los octavos de final tras eliminar a Fuerza Amarilla de Ecuador y hoy, contra Cortuluá, buscarán su sexta victoria en línea en la Liga.

La llegada de Gregorio Pérez al equipo cardenal borró rápidamente la mala actuación del semestre pasado, cuando fue eliminado prematuramente tanto de la Liga como de la Copa Libertadores. El estratega uruguayo, con muy poco tiempo en el club, logró un equilibro entre la defensa y el ataque, encontró un 11 ideal y ha manejado los tiempos para que Omar Pérez le dé una mano en los segundos tiempos.

Esas virtudes le bastaron al entrenador para imponer el mejor arranque en toda la historia de Independiente Santa Fe: cinco victorias en los primeros cinco partidos de Liga. Pero además tiene otros registros destacables. En el torneo liguero ha rematado 23 veces al arco, el 47 por ciento de los disparos van dirigidos a la portería y ha acertado 1.114 pases, un 72,8 por ciento de efectividad (ver gráfico).

No es casualidad, tuvimos una pretemporada bastante intensa, con la llegada del profe Gregorio Pérez FACEBOOK

TWITTER

Sumado a todo eso, en los nueve partidos que Santa Fe ha disputado en este semestre, en seis no recibió gol y solo le han marcado cuatro. Daniel Buitrago, después del partido del jueves pasado contra Equidad, dijo al respecto: “No es casualidad, tuvimos una pretemporada bastante intensa, con la llegada del profe Gregorio Pérez, el equipo muestra cosas diferentes a lo del semestre pasado, intentamos jugar mucho más. El equipo ha entendido la identidad que el profe quiere, requiere más de tiempo, pero vamos por buen camino y qué mejor que corregir con resultados a favor, ojalá sigamos con por esa senda”.

Pelota quieta

Tuvimos más opciones que no concretamos, pero no hay duda que la pelota quieta es muy fuerte en Santa Fe FACEBOOK

TWITTER

No hay ninguna duda de que uno de los fuertes de los cardenales son las acciones de pelota quieta. En la Liga, de los nueve goles que ha anotado, siete provinieron de este tipo de jugadas, ya sea de penalti, lanzamientos de esquina o segundas jugadas tras tiros libres de costado. Hay quienes critican que los goles solo lleguen por esta vía; no obstante, el técnico Pérez no les presta atención. Luego del partido del fin de semana pasado contra Once Caldas dijo: “Tuvimos más opciones que no concretamos, pero no hay duda que la pelota quieta es muy fuerte en Santa Fe. Por fortuna aún está dentro del reglamento y los goles valen. Si no me equivoco, creamos opciones que no concretamos”.



La falta de un goleador parece ser un tema del pasado en Santa Fe. Wilson Morelo regresó con el ánimo de devolverle la capacidad goleadora al equipo y, por ahora, ha cumplido. En cinco partidos que ha jugado, el delantero ha marcado la misma cantidad de goles. Pero, para el partido de hoy y al menos en las dos siguientes semanas, Morelo no formará parte de las concentraciones debido a una lesión.

En un torneo que ha sido bastante bueno para Cortuluá, el equipo corazón quiere volver al triunfo luego de la derrota 1-0 contra el Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el domingo pasado.



Los dirigidos por Néstor Otero han sido fuertes en condición de local, ya que han conseguido dos victorias en igual números de compromisos. En el Pascual Guerrero derrotaron a Tigres y al Deportivo Cali y en el compromiso de hoy quieren repetir la dosis frente a Santa Fe.

Yo creo que el fútbol es de rachas, tanto positivas como negativas, y el fin de semana anterior no logramos conseguir un punto FACEBOOK

TWITTER

“Yo creo que el fútbol es de rachas, tanto positivas como negativas, y el fin de semana anterior no logramos conseguir un punto, espero que este lunes volvamos al triunfo”, manifestó el arquero Germán Caffa a la prensa en Tuluá.



Cortuluá necesita volver a la victoria, para seguir alejándose de la zona del descenso, lugar donde está comprometido por culpa de los dos últimos torneos donde no tuvo buenas actuaciones.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev