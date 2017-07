Con las vista en el descenso, Cortuluá recibe la visita del Cali

En compromiso válido por la cuarta fecha de la Liga II-2017, Deportivo Cali visitará en el Pascual Guerrero al Cortuluá. El conjunto ‘azucarero’ llega golpeado luego de caer como local frente al Once Caldas en Palmaseca por 1-2.

Mientras tanto, el equipo ‘corazón’ viene de empatar en Tunja 2-2 contra Patriotas. Los dirigidos por Néstor Otero, en lo que va corrido del campeonato, no conocen la derrota, pues en sus dos juegos como visitante en la altura (Pasto y Patriotas) y vencieron como local a Tigres, en un cotejo directo por el tema del descenso.

En el equipo verdiblanco habrá algunas novedades con referencia al último equipo que perdió contra el Once Caldas el miércoles anterior. No podrá contar con su capitán Andrés Pérez, pues recibió un golpe en el ojo y debe permanecer quieto durante 72 horas.



Por otro lado, Darwin Andrade recibió la transferencia internacional, pero el club decidió no convocarlo para el duelo de las 7:35 de la noche para que se ponga a tono físico.

"Vamos a darle continuidad a un equipo que viene haciendo las cosas bien y eso tenemos que valorarlo", Héctor Cárdenas #SeguimosPorLa10 pic.twitter.com/zdEaVZx2xv — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 21 de julio de 2017

Cortuluá no tendría ninguna variante para enfrentar al Cali, ya que tiene a todos sus hombres a disposición para jugar.



El defensa argentino, Néstor Moiragui, de las filas del conjunto ‘azucarero’ manifestó sobre el juego contra Cortuluá que es hora de pasar la página y centrarse nuevamente en el triunfo.

Alineaciones probables

Cortuluá: Germán Caffa; Jimmy Valoyes, Yair Arrechea, Vinicius De Paiva, Mateo Puerta; Alí Reyes, Luis Caicedo; Giovanny Martínez, Jhonier Viveros; Brayan Fernández, Feiver Mercado.

D.T.: Néstor Otero.



Cali: Ricardo Jerez; Luis M. Orejuela, Juan S. Quintero, Néstor Moiragui, Jeyson Angulo; Daniel Giraldo, Abel Aguilar, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Mayer Cándelo; Miguel Murillo.

D.T.: Héctor Cárdenas.





