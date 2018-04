Nacional, a asegurar la clasificación a los cuartos; visita al Chicó

Los verdolagas comenzarán su maratón de encuentros en el mes de abril contra un necesitado equipo ajedrezado. Atlético Nacional visita a Boyacá Chicó este domingo desde las 8:00 p.m. Partido válido por la fecha 12 de la Liga I-2018.

El líder continúa apostándole a la rotación para seguir siendo competitivo en los dos frentes donde tiene competencia. Para Jorge Almirón y sus dirigidos, acelerar su trámite para la clasificación a los ‘playoffs’ de la Liga comenzará en tierras boyacenses donde enfrente a un irregular conjunto ajedrezado que lo querrá poner en ‘jaque’ y oxigenar su andar en el campeonato, donde cada vez lo acosa el tema del descenso.



Con Juan Pablo Nieto como principal novedad, Nacional le apostará a tener la pelota y evitar el desgaste que le pueda propinar el local. Además, Almirón vuelve a confiar en los juveniles Hayen Palacios y Andrés Sarmiento como el ‘factor sorpresa’ para conseguir tres puntos más en la tabla y así estirar su ventaja en el liderato sobre sus inmediatos perseguidores.



Otros de los que reaparece y conoce muy bien esas tierras es Raúl Loaiza, el cartagenero pica en punta para comandar la recuperación en el medio campo verde. “Contento por la oportunidad que me han brindado, siempre he venido trabajando tranquilamente, dándolo todo y cada vez que puedo jugar trato de aprovechar la oportunidad”, expresó Loaiza.



Sobre los errores que hay que mejorar en el equipo, el volante indicó que “a veces se nos va un poco la concentración, debemos manejar la pelota, evitar el desgaste, tratar de sacar los tres puntos. Sabemos que los rivales se juegan una final con nosotros, vamos tomando la idea de juego y poco a poco la vamos acoplando”, sostuvo.



Por su parte, el argentino Fernando Monetti tendrá un nuevo desafío en la altura jugando por primera vez en Tunja. “Estamos trabajando en base a lo que debemos hacer nosotros, sabemos que es un campo de juego muy difícil, debemos adaptarnos, es un partido para traernos tres puntos más y estar tranquilos en la tabla”, remarcó.



Además, “debemos concentrarnos más como equipo, creemos que la idea se ha ido mejorando. Contra Chicó hay que estar concentrados, saber cerrar bien los partidos. No nos podemos confiar, ellos se van a jugar la vida contra nosotros, tienen el plus de poderle ganar al puntero y poder salir del fondo. Debemos ser inteligentes y estar mentalizados en que podemos hacer un buen partido”, remarcó Monetti.

Posible alineación

Atlético Nacional: Fernando Monetti; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Raúl Loaiza, Juan Pablo Nieto, Macnelly Torres; Hayen Palacios, Andrés Rentería, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón



Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín