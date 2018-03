Pelusso vs. Gregorio: duelo de amigos y rivales uruguayos

Gerardo Pelusso no perdió la compostura cuando encontró la gloria. Se quitó las gafas, sonrió con mesura y fue al encuentro de algunos abrazos, manteniendo su habitual tranquilidad, mientras los hinchas de Santa Fe desbordaban en El Campín, con el título de la Copa Suramericana. Ese día, 9 de diciembre del 2015, esa hinchada eufórica y ese entrenador calmo sellaron un vínculo, que después se deshizo en infortunados desencuentros. Este sábado, se vuelven a ver, pero ahora como rivales.

Gerado Pelusso le dio a Santa Fe su primer título internacional, en aquella final contra Huracán de Argentina que ganaron por penaltis. Pero no quedó atado al club. Meses después, tras diferencias con el futbolista Omar Pérez, el entrenador se marchó. Dejó historia, detractores y seguidores. Dos años después regresó a Colombia para dirigir al Deportivo Cali, y en su primer reencuentro con Santa Fe rivalizará con el técnico Gregorio Pérez, quien no solo fue uno de sus sucesores en el banquillo cardenal, sino que es su colega, amigo y compatriota uruguayo.

Amigos y rivales

Pelusso y Gregorio son amigos del fútbol, de vieja época. Antes de que Gregorio llegara al equipo bogotano, se asesoró con Pelusso, porque son colegas entrañables que hoy deben rivalizar con fiereza y sin nostalgias, pues ambos necesitan el triunfo.

“Independientemente de lo que pase en el partido, la amistad que tenemos no va a cambiar. Los protagonistas son los jugadores”, dijo este viernes Gregorio Pérez antes de tomar el avión rumbo a Cali.



De aquel Santa Fe campeón de la Copa Suramericana permanecen varios conocidos de Pelusso: Zapata, Balanta, Roa, Perlaza, Gordillo, Morelo, y todos, menos Zapata, son titulares de Gregorio y seguramente estarán en la cancha de Palmaseca para saludar a Pelusso, recordar viejas gestas y luego, intentar ganarle.

Pelusso tiene al equipo azucarero arriba en la tabla, en el cuarto lugar, con 19 puntos, intentando agarrar la consistencia que él busca siempre, y que al menos como local la está encontrando, pues no ha perdido aún ningún partido en casa. El juego del Cali es el juego de Pelusso, uno que no necesita posesión de balón para agredir al rival y ganar. En Santa Fe conocen y recuerdan bien ese estilo. Así, con un férreo sistema defensivo, los cardenales conquistaron la Suramericana. Así, también es la idea de Gregorio Pérez.



Ambos pertenecen al idioma del fútbol uruguayo, de bloques defensivos, de marca, de rápido contragolpe, aunque el Cali tiene jugadores de buen dominio de balón, como Roa y Bendetti; y Santa Fe, explosivos por las bandas, cmo Plata y Pajoy.



“¿Que si son estilo de juego similares? Del rival nunca hablo, y ya todos conocen el nuestro”, dijo este viernes Gregorio. En cuanto a Pelusso, que acaba de ganarle al Tolima de visitante, ya ha reiterado que lo más importante de su equipo no es la posesión del balón que, de hecho, ni le interesa.

A Santa Fe, que acaba de vencer a Medellín en Bogotá y llegó a 15 puntos, tiene el reencuentro con su ex-entrenador en un momento de irregularidad: gana, pierde, gana, pierde. Golea y se deja golear. Por eso no ha podido despegar definitivamente. Gregorio Pérez es consciente de esa situación y, además, de que la próxima semana ya tendrá Copa Libertadores, así que el calendario les jugará en contra otra vez.



El duelo entre Cali y Santa Fe revivirá recuerdos, alegrías y amistades... Toda la carga emotiva para que haya un ganador.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Ezequiel Palomeque, Jhon Lucumi, Jeison Ángulo; Abel Aguilar, Kevin Balanta, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Jhon Mosquera; José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, José Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo, Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.







