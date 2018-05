Deportivo Cali, a clasificar a los cuartos contra Nacional

Luego de dos derrotas consecutivas, Deportivo Cali enfrentará a Nacional este miércoles en un partido aplazado de la decimocuarta jornada de la Liga, que no se pudo disputar por la participación internacional de ambas escuadras en torneos internacionales.

Los dirigidos por Gerardo Pelusso tendrán novedades en el once inicial, ya que no podrá contar con Jhon Mosquera, quien fue expulsado en el partido del pasado viernes contra Bucaramanga, cuando los azucareros perdieron 0-1 en su estadio.



“Tenemos que recobrar la memoria futbolística, en los últimos compromisos no hemos logrado tener buenas presentaciones, en el partido de este miércoles debemos de confirmar nuestro primer objetivo del semestre, el cual es el de clasificar a los cuartos“, expresó el charrúa Gerardo Pelusso.

Nacional pondrá a prueba al Cali

Tras el tropiezo en Bogotá frente a Equidad, los verdolagas viajaron a Cali con la firme intención de lograr su primera victoria por Liga en el ‘coloso de Rozo’. El recuerdo de aquella final de 2017, aceleran las revoluciones en un partido que siempre tendrá tintes de clásico.



Jorge Almirón y su cuerpo técnico plantearon siete variantes con respecto al último duelo contra Equidad. : Alexis Henríquez, Marcelo Delgado, Jorman Campuzano, Macnelly Torres, Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández y Dayro Moreno salieron de la convocatoria. Salvo Jorman quien está suspendido por haber llegado a su quinta tarjeta amarilla, el resto de jugadores nombrados tendrán descanso y una buena recuperación para el remate de la fase todos contra todos, el próximo domingo frente a Leones.



Por su parte, los que regresan a la convocatoria son: Christian Mafla, Edwin Velasco, Hadier Borja, Diego Arias, Aldo Leao Ramírez, Jeison Lucumí y Andrés Rentería. Camilo Zúñiga se mantuvo entre los citados y es probable que el antioqueño sume minutos en cancha.



Otro de los que regresa es Christian Mafla, el lateral podría ser titular y espera aprovechar esa oportunidad. “Ojalá pueda jugar. Quiero dar mi mejor esfuerzo, sacar el partido adelante y conseguir tres puntos que nos permitan seguir en lo más alto de la tabla”, remarcó.



En cuanto al sistema de rotación, el lateral vallecaucano sostuvo que “todo es de confianza y de minutos, es importante aprovecharlos, más en el equipo que va sumando confianza y vive un buen momento. Hay que estar preparados para cualquier partido y estar consciente de darlo todo a la hora de saltar a la cancha”.



Por otro lado, el volante Aldo Leao Ramírez confía en sacar un buen resultado en tierras vallecaucanas. “Sabemos que el Cali siempre es un rival complicado. En el fútbol siempre habrá exigencia y más en Atlético Nacional, con el profesionalismo que tenemos solo estamos enfocados en rendir bien”, declaró.



En cuanto al rival, Aldo señaló que “va a ser un partido difícil, habrá cierto morbo por la final pasada. Tenemos que basarnos en nuestro fútbol para atacar las debilidades de los demás. Más allá de la derrota con Equidad, Nacional ha sido un sólido líder, esperamos ratificar nuestro buen momento”.

Alineaciones probables:

Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumi, Jeison Ángulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Andrés Roa; Pablo Sabbag.



Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Christian Mafla; Daniel Bocanegra, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez; Steven Lucumí, Gustavo Torres.



JUAN ANTONIO BERNARDI M.

Corresponsal Futbolred

Cali



JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Corresponsal Futbolred

Medellín