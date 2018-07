Cali, por sus primeros 3 puntos en la Liga II: recibe a Atlético Huila

Juan Camilo Angulo jugó el primer partido del Deportivo Cali en Envigado, que terminó igualado a un gol, pero siente que las sensaciones son distintas ad portas de debutar este sábado (5:30 p.m.) en el estadio de Palmaseca, ante el Atlético Huila.



Y es lógico, puesto que lo hará ante su nueva afición, a la espera de que se haya mucha salida por la banda derecha y que se le presenten oportunidades para cobrar tiros libres. Su consigna es hacer un gran aporte al equipo, consciente de que no puede actuar en la Copa Suramericana.

va a ser complicado con Huila, al que se le fueron piezas fundamentales del semestre pasado, pero es un equipo joven que mantiene la idea de juego y su cuerpo técnico

“Es lindo jugar en casa, será mi primer partido en Palmaseca con la camiseta del Deportivo Cali, es una motivación más para hacer las cosas bien, va a ser complicado con Huila, al que se le fueron piezas fundamentales del semestre pasado, pero es un equipo joven que mantiene la idea de juego y su cuerpo técnico, hay que tener mucha paciencia, circulación de pelota y ojalá Dios quiera podamos estar finos y las que tengamos, poderlas meter”.



Agregó que “después de haber hecho una excelente pretemporada en lo personal me sentí bien en Envigado, obviamente era el primer partido y sabemos que con el transcurrir de los compromisos nos iremos soltando más e iremos dando más de lo que se vio el sábado, el profe está tranquilo con el trabajo que se realizó y esperamos ante Huila empezar a sumar de a tres”.

esperemos que desde el sábado le podamos aportar más al equipo en ataque

Consultado sobre la salida que puede ofrecer por la banda derecha, dijo: “Uno como jugador siempre tiene esas características, muchas veces el rival te tapa la salida y no te deja funcionar, es de leer más los partidos, tratar de ser más constante, pero era el primer partido y ya nos iremos soltando, esperemos que desde el sábado le podamos aportar más al equipo en ataque”.



Sobre la sociedad con Didier Delgado: “Va a ser un juego de pocos espacios, los rivales también nos estudiar y querrán taparnos las bandas, que es una de nuestras virtudes. Pero, como ya dije, es un partido en el que hay que encontrar muchas variantes y si se da la posibilidad de ir al ataque, hacerlo de la mejor manera”.



Reconocido por su eficiencia en los cobros de pelota quieta, el lateral vallecaucano señaló: “En el equipo hay excelentes cobradores, Benedetti, el mismo Macnelly, dicen que uno es el especialista, pero en el momento decidiremos quién va a cobrar, obviamente uno como cobrador quiere ser la primera opción, pero somos un equipo”.

Continuamos trabajando enfocados en el primer partido en casa por Liga. #JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/FHozkZ6qYa — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 26 de julio de 2018

También dictó sentencia para que los hinchas que vayan a acompañarlos no se desesperen: “Es normal que en este semestre los partidos en casa van a ser difíciles, seguramente Huila vendrá a esperarnos, a tratar de aprovechar con contragolpes los espacios que dejemos atrás”.



De la plantilla titular que viene actuando no hará parte el mediocampista Kevin Balanta y en su lugar iría Andrés Pérez o Déiber Caicedo. El Cali espera obtener los tres puntos en casa frente al cuadro opita y el lunes viajará a Bolivia para encarar el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Suramericana ante Bolívar, serie que gana parcialmente 4-0. Todo está planeado para llegar el mismo día del encuentro, 2 de agosto, a La Paz, y tratar de mitigar los efectos de la altura.

Atlético Huila por su primera victoria en la Liga

El debut del central argentino Lucas Federico Trejo, podría ser una de las novedades en formación titular que presente el cuadro opita este sábado en su visita al Deportivo Cali. Trejo que llegó del Monagas venezolano para reforzar la zaga del Huila se perdió el primer partido del campeonato frente a Medellín debido a un fuerte golpe que recibió en el tabique en uno de los entrenamientos.



Como novedad en la nómina viajera también fue incluido el central mexicano Daniel Duarte que viene de actuar con el Chicó en el primer semestre. Duarte no fue de la partida en la primera fecha debido a la fecha de sanción que arrastraba desde su paso por el cuadro boyacense.

Espero aportar lo mío donde el técnico lo requiera pues tengo la posibilidad de actuar en zona defensiva o como volante de primera línea

“Es una muy bonita oportunidad de aportarle a este equipo que dejo una grata impresión en el apertura. Espero aportar lo mío donde el técnico lo requiera pues tengo la posibilidad de actuar en zona defensiva o como volante de primera línea. Vamos muy motivados para enfrentar esta segunda fecha frente a un rival como el Cali que es uno de los grandes de Colombia” Indico el defensa manito



El técnico no podrá disponer para este campeonato con su goleador Omar Duarte que finalmente fue transferido a préstamo y con opción de compra durante un año al Atlético Nacional. También será ausencia para este compromiso el golero Geovani Banguera quien no fue habilitado por departamento medico debido a un esguince de tobillo grado uno en su pie izquierdo. Se espera que el arquero nariñense una de las figuras del equipo en la gran campaña del apertura, pueda regresar al pórtico para el juego frente a Rionegro el próximo fin de semana.



Otra baja sensible es la del volante paisa Edward López quien será valorado nuevamente este sábado para conocer la gravedad de su lesión.



La entrante semana según los directivos debe quedar definido el fichaje de un nuevo delantero para enfrentar lo que resta del campeonato. Por ahora fue descartada la llegada del ex delantero de América Ernesto Farías, mientras el técnico Craviotto analiza alternativa en el mercado argentino.

Alineaciones probables:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Ezequiel Palomeque, Danny Rosero, Darwin Andrade; Andrés Pérez (Deiber Caicedo), Matías Cabrera, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Andrés Felipe Roa (Macnelly Torres); José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.



Atlético Huila: Aldair Quintana; Elacio Córdoba, Lucas Federico Trejo, Eddie Segura, Michael López; Ronaldo Tavera, Harlin Suarez ; Diego Gómez, Michael Ordoñez, Freyn Figueroa y Andrés Amaya o Alejandro Mosquera.

D.T.: Néstor Craviotto.









MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes