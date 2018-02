Cali, a revertir su imagen de pretemporada, recibe a Envigado

Luego de una muy mala temporada, en la segunda mitad del año 2017 y en la pretemporada 2018, el conjunto azucarero llega con mas dudas que certezas, para enfrentar esta primera jornada de la liga I del 2018.

Deportivo Cali, no tuvo muchas contrataciones para la temporada 2018, solo llegaron Ezequiel Palomeque, Nicolás Roa, Camilo Vargas y la gran contratación del equipo verde fue José Sand quien fue el goleador de la ultima copa libertadores de américa, con su equipo Lanús quien jugo la final de dicho certamen.



Además, también llego un técnico de categoría como lo es Gerardo Pelusso, quien tiene una gran trayectoria en el manejo de diferentes equipos, con los cuales ha logrado ser campeón en diferentes países del continente.

“Esperamos que se logren ver la mejoría que hemos venido mostrando en las practicas durante la ultima semana, no voy a decir que ya estamos bien, porque todavía nos falta mucho para llegar a lo que nosotros pretendemos”, manifestó Gerardo Pelusso el DT verde.



El conjunto azucarero para enfrentar a Envigado, haría debutar a tres de las cuatro contrataciones este sábado a las 8:00 PM, en su estadio de palmaseca. La formación seria la siguiente.

Envigado prepara su arranque en la Liga

Envigado comenzó con una victoria sobre el Deportivo Cali. El 5 de febrero de 2017, en el arranque de la Liga del año pasado, el conjunto anaranjado, en condición de local, venció 2-0 a Deportivo Cali. Este año, pero como visitante, espera volver a arrancar la Liga con un rival que le trae buenos recuerdos.



Este optimismo se mantiene, pese a que no llegaron al club muchos refuerzos, lo que indica que el grupo base es un 85% de la nómina del año anterior. Entre quienes llegaron, hasta el momento, son cuatro jugadores, entre ellos, Camilo Mancilla, Nicolás Giraldo, Nicolás Rubio y Wilfrido de la Rosa.



Mientras que los que se fueron, y que venían actuando en algunos compromisos como titulares, están: Joseph Cox, Elvis Mosquera, Jorge Betancur, Oliver Fula y Yosimar Quiñones.

Para el técnico envigadeño, Rubén Darío Bedoya, este primer compromiso de la Liga es importante porque define la mentalidad del equipo desde el principio, “Claro que es importante empezar ganando, necesitamos muchísimos puntos, no nos puede pasar lo del año pasado que no clasificamos a ninguno de los dos cuadrangulares finales”, apuntó Bedoya.



También manifestó que siente al equipo preparado, pero confiesa que no se ha logrado un punto de satisfacción.

“Estamos trabajando con exigencia para lograr un equipo fuerte en todas las líneas. Logramos hacer un gran preparativo, estamos optimistas y queremos hacer bien las cosas. Por el momento llevamos cuatro refuerzos, continuamos con un buen porcentaje de jugadores que actuaron el semestre pasado, necesitamos conseguir resultados”, finalizó el estratega.



Para Daniel Londoño, quien se ganó la titular en la defensa desde el año pasado, la sensación que dejaron los partidos amistosos de la pretemporada los tiene con los ánimos altos y con la expectativa de lograr una victoria frente a Cali.

“Estamos con la mentalidad de lograr un buen papel en Palmaseca, no obstante, sabemos que es un equipo que tiene grandes jugadores y un técnico muy importante. Una fortaleza nuestra es que estamos muchos jugadores de los que actuamos el año pasado y eso nos permite un buen funcionamiento en la cancha”, finalizó Londoño.



Cabe anotar que Wilfrido de la Rosa, uno de los nuevos refuerzos, no pudo viajar a la capital del Valle de Cauca porque está afectado físicamente con una contractura muscular en el anterior de la pierna izquierda.

Alineaciones probables:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Didier Delgado, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Jeison Angulo; Abel Aguilar, Kevin Balanta, Andrés Roa, Jown Cardona, Nicolás Benedetti; José Sand.



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez y Daniel Londoño; Nelson Lemus, George Saunders, Juan Alberto Mosquera, Nicolás Giraldo y Neyder Moreno; Yeison Guzmán.

DT: Rubén Darío Bedoya.







