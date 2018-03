Santa Fe no pierde de vista la tabla de la Liga, visita al Bucaramanga

Independiente Santa Fe sigue en su misión de remontar el mal comienzo en la Liga I-2018 y este domingo va decidido por un triunfo en su visita al Bucaramanga, en el juego que cierra la sexta fecha del campeonato.



El equipo cardenal perdió sus tres primeros partidos con el equipo alterno y ya ganó el primero con la autoridad que le da su nómina titular. Y justamente con el equipo principal visitará al cuadro leopardo en el estadio Alfonso López.

“No paramos en nuestro sueño de ganar partidos que le ayuden a mejorar al equipo. Este mes tenemos que sumar una buena cantidad de puntos en la Liga, sabemos que afuera y en casa debemos hacer bien las cosas para entrar a los ocho primeros puestos, por eso se hace tan importante este juego”, analizó el técnico Gregorio Pérez.



Santa Fe no tendrá a Juan David Valencia ni a Juan Daniel Roa, quienes están protegidos por el departamento médico y por eso no viajaron a la capital santandereana. Además el entrenador charrúa estudia si va con lo mejor de su nómina o los deja como suplentes, como es el caso de Wilson Morelo, Carlos Arboleda o Jhon Pajoy.

“Estamos todos los equipos muy parejos todavía. Es obvio que a nadie le gusta perder los tres primeros juegos, pero sumando y sumando nos vamos a meter muy pronto. Bucaramanga es duro en su casa, así que tenemos que ser muy cuidadosos, pero sé que podemos traernos un buen resultado”, indicó el volante Yeison Gordillo.

Bucaramanga llega con un aire renovado

Atlético Bucaramanga recibe la visita de Independiente Santa Fe en el duelo de felinos que da cierre a la fecha seis de la liga I- 2018. El equipo leopardo llega con gran optimismo, después de su primera victoria del campeonato en condición de visitante frente a Deportes Tolima.



Las prácticas de la semana se vivieron en un ambiente diferente, en donde el grupo de jugadores evidenciaron mayor tranquilidad y serenidad, buscando ratificar ese buen momento con una victoria frente al onceno cardenal. De acuerdo al trabajo realizado, se busca un equipo con mayor seguridad en la zona defensiva, con transiciones rápidas entre defensa y ataque y apertura de la cancha para generar volumen ofensivo en el frente de ataque.

“Ganar siempre será positivo para cada grupo, estamos en la búsqueda de un equipo corto entre líneas, con transiciones rápidas y poder resolutivo en el último cuarto de cancha. Vamos a jugar frente a un rival que se hace fuerte en defensa, medio campo y que apela al contragolpe para lograr convertir”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Diego Cagna.



Ahora bien, Atlético Bucaramanga toma una pequeña ventaja en la zona del descenso, hecho que ha servido para ajustar algunos aspectos que no comenzaron bien en el inicio del campeonato, aunque el grupo sabe que de local no se debe ceder ni un solo punto más.

“Tenemos un compromiso importante en el cual tendremos la necesidad de sumar para lograr el objetivo final, que es clasificar dentro de los ocho mejores. Enfrentar a Santa Fe es importante para nosotros como equipo, pues sabemos que es un rival muy fuerte que nos exigirá al máximo”, afirmó el volante leopardo Gabriel Gómez.



Así pues, el conjunto auriverde que contará con el apoyo de su afición, tendrá que obtener su primera victoria en condición de local, ya que este le ha sido esquiva en lo que va del campeonato.

Alineaciones probables:

Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Jhoan Caballero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Leyvin Balanta; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Jhon Pajoy y Brayan Fernández (W. Morelo).

D.T.: Gregorio Pérez.





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Bucaramanga





FUTBOLRED