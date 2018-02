Bucaramanga no quiere ceder puntos en casa, recibe al Once Caldas 

Atlético Bucaramanga debuta en condición de local en la liga I - 2018 recibiendo al Once Caldas, en compromiso válido por la fecha dos del fútbol profesional colombiano.



El onceno auriverde dejó una buena impresión en su debut frente a Junior de Barranquilla pese a su derrota por la mínima diferencia. Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana hicieron énfasis en la seguridad defensiva, la tenencia de balón y la movilidad en el frente de ataque para lograr convertir gol.

“Estamos trabajando fuerte para lograr nuestra primera victoria, en casa debemos ser fuertes y sumar todos los puntos que disputemos. Once Caldas es un buen rival, pero nosotros estamos obligados a ganar frente a nuestra afición que estamos seguros nos acompañará para este partido”, expresó el volante santandereano Jhon Pérez.



De otra parte, Sherman Cárdenas realizó las practicas con la nómina de convocados, buscando ponerse a punto físicamente y disputar un lugar en la nómina titular, junto a jugadores como Michael Rangel y Franco Arizala que esperan sumarse en la siguiente semana al equipo principal y de esta forma conformar una nómina competitiva.

“Estoy muy feliz e integrado ya por completo al grupo y la idea es colocarme a punto físicamente para llegar a sumar en el equipo y hacer un buen campeonato. En casa tendremos que ganar y obtener los tres puntos para seguir alejándonos de la zona del descenso”, afirmó el santandereano Sherman Cárdenas.



Así pues, el conjunto leopardo recibirá en el Alfonso López al once Caldas, equipo que en la última fecha de la liga II-2017, salvó al Bucaramanga de irse al fútbol de la primera B, por este motivo, la afición auriverde ha preparado un recibimiento y agradecimiento al equipo blanco de Manizales.

Once Caldas buscará su segundo triunfo en la Liga

El Once Caldas arrancó la Liga con el pie derecho, sin embargo, no puede conformarse con su triunfo en la primera fecha porqué este año casó una pelea con el fantasma de la B, en la cual necesita dar golpes de autoridad que le permitan en cada encuentro robar la mayor cantidad de puntos, en procura de mantener la categoría.



El conjunto caldense registra 96 unidades en la tabla del descenso, solo seis de ventaja con respecto a Huila y al ascendido Leones, escenario exigente en procura de sostenerse en la A.



Los manizaleños enfrentarán a Bucaramanga, un rival directo que también lucha por salir de la zona de descenso, contexto que seguramente expondrá un compromiso intenso en la capital de Santander, con rivales urgidos del triunfo.



“Del rival hemos analizado muchas cosas, creemos y sabemos que su propuesta va a ser diferente a lo que hizo contra Junior, también van a tener jugadores distintos a los que estuvieron frente a Junior, conocemos de sus características y tenemos o visualizamos que puede pasar; sé que va ser un equipo ofensivo, que va buscar su resultado, pero más que todo nos hemos enfatizado en mejorar nuestro funcionamiento, porqué considero que es una buena cancha, que es una buena ciudad, en la cual podemos hacer un partido abierto, donde queremos ir a buscar nuestro juego, esa es nuestra idea”, manifestó el técnico, Hubert Bodhert.



Bodhert definió una novedad y es el estreno del ex Jaguares Ray Vanegas, quien manifiesta encontrarse en el pleno de sus capacidades físicas para enfrentar al ‘leopardo’.

“El entrenador se me acercó, me habló y me dijo que iba a iniciar, que quería el jugador que tenía en Jaguares, que tenía la confianza de él y que me respaldaba, que hiciera goles y encarara”, comentó Vanegas.



Otra sorpresa que se espera es el debut del mexicano-estadounidense, Uvaldo Luna, procedente del Atlas de México, y quien había adquirido experiencia en el fútbol colombiano, cuando vistió la camiseta de Patriotas Boyacá.



“En la parte personal me he adaptado muy bien con los compañeros, los conozco perfectamente, se a que juegan. Si se decide mi ingreso creo que el momento del ataque va ser fundamental, vamos a tener entretenidos a los defensas”, advirtió Luna.



En las últimas horas se dio a conocer la contratación número 12 del Once Caldas: se trata del volante de primera línea Luis Sierra, quien logró vestirse de ‘blanco’ ante la intención de reforzar la zona de recuperadores.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Lewis Ochoa, Marlon Torres, Dairín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Víctor Castillo, Jeferson Torres, Jhon Pérez, Jhoan Caballero y Sergio Romero.

D.T.: Diego Cagna.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y David Gómez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Ray Vanegas; Edder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA