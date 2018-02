Bucaramanga no puede fallar en casa, recibe a Leones

Atlético Bucaramanga recibe a Leones en la fecha cuatro, en un duelo directo en la lucha por el no descenso. El equipo leopardo deberá obtener los tres puntos, para seguir alejándose de la incómoda zona en la que está sumido hace un par de temporadas.

El inicio de la liga I – 2018 no ha sido el mejor para el equipo santandereano ya que de nueve puntos disputados tan solo ha sumado ocho y esto hace que el desespero y la ansiedad se comiencen a invadir el grupo de jugadores, que tendrán que retomar un buen rendimiento futbolístico para ayudar a realizar una campaña aceptable en este primer semestre.

Somos conscientes que por ahí los resultados no se han dado de la forma como queremos, ya sumamos un punto y sabemos que contra Leones debemos ir por la victoria FACEBOOK

TWITTER

“Somos conscientes que por ahí los resultados no se han dado de la forma como queremos, ya sumamos un punto y sabemos que contra Leones debemos ir por la victoria, pues es un rival directo en el descenso y como locales no debemos ceder más puntos”, afirmó el defensa leopardo Marlon Torres.



Ahora bien, una novedad obligada tendrá la formación titular y es la ausencia del volante creativo Jhon Pérez, quien fue expulsado en el partido con Equidad, tendrá el cuerpo técnico que diseñar y construir un equipo sin la presencia de su volante generador de fútbol.

tenemos un buen grupo de compañeros y sabemos que muy pronto la victoria llegará FACEBOOK

TWITTER

“Leones es un buen equipo, pero nosotros tenemos que hacer respetar la casa y salir por los tres puntos que es lo que nos interesa, para seguir subiendo en la tabla de posiciones, tenemos un buen grupo de compañeros y sabemos que muy pronto la victoria llegará”, expresó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Así pues, el conjunto auriverde deberá jugarse un partido de “seis” puntos frente a uno de sus rivales directos en la lucha por no descender, ya que desde ahora se comienza a sentir la presión por parte de la afición, que pide resultados al grupo de jugadores y cuerpo técnico.

Leones por el sueño de sumar de a tres, visita al Bucaramanga

En condición de local el conjunto antioqueño consiguió su primer punto frente a Jaguares. Este domingo espera seguir sumando para comenzar a escalar posiciones en la tabla.



Dos derrotas consecutivas habían achantado a los dirigidos por el técnico Juan Carlos Álvarez, pero el empate anterior contra los de Montería ha motivado a todo el plantel.

Si queremos seguir sumando puntos y avanzar en la tabla todos deberemos ser figuras FACEBOOK

TWITTER

“En el último partido jugamos mejor, nos faltó concretar las opciones, hay que trabajar más en la parte ofensiva. En cada partido no puede ser la figura nuestro arquero Arled Cadavid, quien ha demostrado ser un líder silencioso con mucha personalidad. Si queremos seguir sumando puntos y avanzar en la tabla todos deberemos ser figuras”, expresó el técnico de Leones, Juan Carlos Álvarez.



Antes del compromiso frente a Bucaramanga, el técnico Álvarez comentó que está a la espera de un delantero, pues siente que a su equipo le falta un hombre con gol.



“Estamos a la espera de un delantero, si nos llega bienvenido sea, si no entonces vamos a trabajar duro con los que hay”, agregó Álvarez.



Cabe recordar que Leones no ha vuelto a marcar goles desde la primera fecha cuando enfrentó a América. El delantero Jeison Medina quedó en la historia del club como el primer jugador que convirtió gol en la máxima categoría del fútbol colombiano.



Para Wilmar Cruz, otro de los delanteros de Leones, los objetivos del club no son alejarse del Descenso sino conseguir puntos que les permitan llegar a una final en la Liga.

Si sumamos puntos y alcanzamos una semifinal o una final nos alejamos automáticamente del Descenso FACEBOOK

TWITTER

“Si sumamos puntos y alcanzamos una semifinal o una final nos alejamos automáticamente del Descenso. Pensamos en positivo, en ganar y no en qué vamos a hacer para no perder la categoría”, apuntó Cruz.



Cabe recordar que Leones marcha en la casilla 18, con un punto, los mismos que Bucaramanga, y está por encima de Chicó y Santa Fe.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Lewis Ochoa, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Víctor Castillo, Jeferson Torres, Jhoan Caballero, Michael Rangel y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Juan Felipe Aguirre, Edisson Restrepo y David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez y Roger Lemus, Jeison Medina, Wilmar Cruz y John Sánchez.

DT: Juan Carlos Álvarez.





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí