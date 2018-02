Chicó quiere el primer triunfo en su regreso a la A, recibe al DIM

El conjunto boyacense se ilusiona con conquistar su primera victoria en la Liga colombiana, tras su regreso a la máxima categoría, contra Independiente Medellín, a partir de las 2:00 de la tarde.

con jugadores rápidos, ordenados y con muchas ganas de ser protagonistas, por eso el objetivo es ganar el partido de este domingo

“El equipo está preparando muy bien para enfrentar al Medellín, que es un equipo fuerte, pero estamos muy motivados para sacar los tres puntos en nuestra casa y luego de haber demostrado ante Millonarios que tenemos un buen conjunto, con jugadores rápidos, ordenados y con muchas ganas de ser protagonistas, por eso el objetivo es ganar el partido de este domingo”, aseguró Jhon Arboleda, volante de Boyacá Chicó.



La última vez que se encontraron ‘Ajedrezados’ y ‘antioqueños’ en la capital boyacense fue el 22 de mayo de 2016, en cumplimiento de la jornada número 19 del Torneo Apertura, en el que terminaron empatados 1-1 con tantos de Carlos Díaz, por el local y Hernán Hechalar por parte del ‘poderoso’.

Durante la semana realizamos trabajos en definición, ya que el equipo crea buenas opciones de gol en el arco contrario, pero hace falta la puntada final

“Durante la semana realizamos trabajos en definición, ya que el equipo crea buenas opciones de gol en el arco contrario, pero hace falta la puntada final. Además vamos a contar con jugadores que no pudieron estar en la primera fecha por lesión, que son piezas fundamentales dentro del funcionamiento táctico del equipo”, aseguró John Jaime ‘La Flecha’ Gómez, técnico de Boyacá Chicó.



Para afrontar esta segunda jornada de la Liga Águila, el elenco del departamento no podrá aun contar con su portero titular José Huber Escobar, quien no se ha podido recuperar de una lesión que sufrió antes del inicio del campeonato, pero tendrá el regreso del juvenil atacante Misael Riascos quien pagó una fecha de sanción que tenía pendiente del 2017.



De otro lado, Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo de Tunja, dio a conocer su más reciente refuerzo, se trata del lateral izquierdo equipo Nelino Tapia quien llega procedente del Valledupar.

Medellín buscará mantener el liderato en la altura de Tunja

Independiente Medellín visita a Boyacá Chicó este domingo desde las 2:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja, encuentro válido por la segunda fecha en la Liga I-2018.



Con el ‘viento en la camiseta’ por haber realizado una gran presentación ante Atlético Huila como local, el poderoso de la montaña viaja a Tunja con el fin de seguir sumando de a tres para consolidar su liderato en la tabla de posiciones.



Entre los convocados por el técnico Ismael Rescalvo, se destaca el ingreso de Leonardo Castro quien ya pagó su fecha de sanción desde el semestre anterior. Los nuevos refuerzos Yulián Anchico y Jorge Segura continúan su acondicionamiento físico y no fueron convocados.



Uno de los viejos conocidos en tierras boyacenses es Mauricio Gómez, el ex jugador de Patriotas advirtió a sus compañeros la manera de afrontar el juego, un domingo a las dos de la tarde. “Se vuelve a jugar en Tunja, lo importante es aguantar la pelota y desesperarlos a ellos. No perder el aliento”.



Además, para jugar ante Chicó: “nosotros tenemos que ser inteligentes, ellos van a buscar su resultado por el tema del descenso”, remarcó.

Cuando el rival nos de espacios, hay que hacer una transición rápida para sorprenderlos. Es fruto al trabajo de la semana, que bueno que en los partidos salga lo bueno que practicamos

De lo visto el pasado viernes ante Huila, Gómez resaltó las posibilidades de hacerle daño a un equipo que es fuerte como local como el conjunto ajedrezado. “Cuando el rival nos de espacios, hay que hacer una transición rápida para sorprenderlos. Es fruto al trabajo de la semana, que bueno que en los partidos salga lo bueno que practicamos”.



En cuanto a los viajeros, el técnico Ismael Rescalvo comentó que “generalmente, cuando las cosas están bien, tratamos de cambiar lo menos posible. También vemos al rival y dependiendo de cómo jueguen, haremos algunas variantes”.



A la inclusión de Leonardo Castro, volvería a tener la inquietud si sale con una nómina muy ofensiva con tres delanteros, o mantiene a los dos puntas de la fecha anterior como Germán Cano Y Juan Fernando Caicedo. Para esto, el ibérico explicó que: “tenemos alternativas, jugadores que pueden jugar en diferentes puestos. Podemos poner uno, dos o tres delanteros”.



Finalmente, y ante la posibilidad de dirigir al equipo desde el banco de suplentes, Rescalvo señaló que: “cuando pueda estar en el terreno de juego, la información es más directa”.

Alineaciones probables

Boyacá Chicó: Sebastián Arango; Yordy Monroy, Carlos Díaz, José Mosquera, Luis Alfredo Toloza; Jhan Carlo Mora, Juan David Díaz, Felipe Ponce; Jhon Arboleda, Diego Valdés y Misael Riascos.

D.T.: John Jaime Gómez.



Independiente Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; Daniel Restrepo, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Mauricio Gómez; Juan Fernando Caicedo, Germán Ezequiel Cano.







César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja







Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín