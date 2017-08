Nacional, por su ratificación en el clásico, contra Medellín

En el clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, de la fecha diez de la Liga II que se disputará este sábado a partir de las 7:45 p.m., el conjunto que dirige Juan Manuel Lillo buscará los tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla de posiciones, como escolta de Independiente Santa Fe y Junior.



El entrenador español, fiel a su estilo, no dio muchas pistas de la que podría ser la formación titular del verde paisa, pero de acuerdo a los futbolistas que eligió para el duelo, mantendría a cuatro en el fondo con Gorka Elustondo y Raúl Loaiza en la primera línea de volantes.

Para mí, la defensa y el ataque como tales no existen, existe el juego: tratar de vivir lo más cerca de la portería contraria y en las mejores condiciones posibles

"Para mí, la defensa y el ataque como tales no existen, existe el juego: tratar de vivir lo más cerca de la portería contraria y en las mejores condiciones posibles. Eso es el juego y como en el boxeo, lo que se pretende es pegar sin que te peguen. El problema es cuando estamos pegando y no hacemos daño. Vamos a ver si somos capaces de ser contundentes”, afirmó Lillo.



El adiestrador, quien dejó por fuera del listado de concentrados a Edwin Valencia, recalcó el buen ambiente que se respira en la ciudad en la previa del encuentro. Aseguró que es un “ejemplo de socialidad” de las dos hinchadas del que se alegra de ser testigo y que espera que continúe después del cotejo.



Por otro lado, el estratega europeo analizó a la escuadra que orienta Juan José Peláez. Destacó la contribución al funcionamiento colectivo de Juan Fernando Quintero, pues por sus pies pasan las ideas del ‘poderoso’. También resaltó las cualidades de Édinson Toloza, quien reaparecería en el rojo tras superar una lesión.

Toloza no necesita de la colectividad para emerger y aparecer, necesita que lo encuentren en dos toques en dirección a la portería

“Si nosotros dominamos, lo que hacemos es no dejar espacios. Si no les dejamos el balón, ¿cómo sacan provecho de los espacios sin la pelota? Toloza no necesita de la colectividad para emerger y aparecer, necesita que lo encuentren en dos toques en dirección a la portería y medianamente habilitado. Sus capacidades le permiten vivir aislado del equipo”, complementó.



Lillo también enfatizó en lo que puede generar Juan Fernando Caicedo si se le dan metros para pensar, el aporte de Jonathan Lopera o Elacio Córdoba en su salida por la banda derecha, de Danilson Córdoba en el mediocampo y John Hernández en su función mixta de acompañar a los de arriba.



Por último, dio las que consideró como las claves para Nacional: “Si no te impones dentro, es muy difícil que pasen cosas fuera y dependiendo de dónde esté el balón, habrá tres, cuatro o cinco hombres. Saber reorganizarte espacial y temporalmente en función de los aconteceres del juego, eso es realmente jugar al fútbol. Si conseguimos nuestra pretensión de llevar el partido a lo que queremos, queda más simplificada cualquier virtud del rival”, concluyó.

Posible alineación:

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Jhon Édison Mosquera; Gorka Elustondo, Raúl Loaiza; Andrés Rentería, Macnelly Torres, Jeison Lucumí; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.





Juliana Sosa Góngora

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag