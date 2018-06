Atlético Nacional, firme; Deportes Tolima, contra todo

Si se parte de los antecedentes estadísticos, Atlético Nacional es hoy el gran favorito para colgar en su escudo la primera estrella de 2018. Además de la ventaja que sacó en Ibagué, donde ganó 0-1 el miércoles con gol de Dayro Moreno. La campaña de los verdes en casa es impresionante: 35 partidos sin perder y 1.024 minutos sin recibir gol; el primero, récord para el equipo, y el segundo, marca absoluta para el fútbol colombiano.

Contra esos antecedentes, pero también contra un estadio lleno y en contra, tendrá que jugar Deportes Tolima para tratar de darle la vuelta a la final. Todo eso se verá a partir de las 7:15 de la noche, con transmisión por RCN y Win Sports.



Nacional llega bien montado al último partido del semestre, más allá de los problemas que ha tenido en las últimas fechas para anotar goles: seis en los últimos ocho partidos disputados. Es un juego en el que tendrá que mantener el equilibrio: primero, el arco en cero, y después, si se puede, aumentar la ventaja. Seguramente, dadas las características de juego de Nacional, que ha metido mucho menos de lo que ha creado, en especial en la semifinal frente al Huila, único partido en que se fue en blanco como local este semestre, va a intentar hacer un gol rápido y así, meterle más presión al Tolima.

“Las finales se ganan; hay momentos para jugar bien y otros para apretar. Estoy contento con el resultado, me voy conforme con el rendimiento del equipo, la serie está abierta, un gol no demarca nada, y Tolima es un rival fuerte”, declaró Almirón.

La presión y la obligación son para el Tolima, que además, hace seis años no le gana a Nacional en el Atanasio Girardot. El 25 de febrero de 2012, un gol de Robin Ramírez le dio el que hasta ahora, es el último triunfo. El último equipo que le ganó a Nacional por dos o más goles de diferencia fue Santa Fe, el 11 de diciembre de 2016 (0-4), aunque ese día los verdes jugaron con un equipo lleno de juveniles, porque los titulares estaban en el Mundial de Clubes.



Tolima ha ganado tres partidos como visitante este semestre, y solamente uno fue por dos goles de diferencia: el 1-3 frente a Rionegro Águilas, el 31 de marzo. Su gran virtud como visitante ha sido el hecho de defenderse bien: solo ha recibido nueve goles. Pero a eso tendrá que sumarle algo más si quiere, al menos, llegar al desempate desde el punto penalti.

“El sueño está vivo; hemos hecho un gran torneo, a todos los estadios llegamos a jugar de igual manera. Ellos tomaron una ventaja que no es definitiva, si tenemos concentración y partimos del orden defensivo, podemos dar vuelta a la serie y hacer historia con este equipo”, dijo el portero Álvaro Montero.



Quedan 90 minutos de fútbol en la Liga. Nacional es el favorito. Pero Tolima aspira al milagro.









José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes de EL TIEMPO

En twitter: @josasc