Atlético Huila, con esperanzas matemáticas, recibe a Tigres

Después de la pobre presentación frente a Deportivo Pasto, el equipo huilense se juega este sábado la última posibilidad matemática de alcanzar un cupo en el grupo de los ocho, cuando enfrente al descendido Tigres de Bogotá.



El grupo de jugadores de Neiva es consciente que debe apuntarle a los tres puntos, no solo pensando en esa opción matemática que aún le queda, sino en la sumatoria final de cara a la tabla del promedio en el 2018.

Lo único cierto es que no nos podemos quedar en lamentaciones y el presente nos dice que este sábado cerramos frente a un equipo difícil como Tigres

“Sabemos del malestar de la afición por lo que fue nuestra presentación en Pasto, pero así es el fútbol, a veces se gana y en otras se pierde, aunque no podemos desconocer que no fue bueno el partido de nuestra parte. Lo único cierto es que no nos podemos quedar en lamentaciones y el presente nos dice que este sábado cerramos frente a un equipo difícil como Tigres y que debemos apuntarle a la victoria para mejorar nuestro promedio, pero también porque queremos cerrar con una victoria frente a nuestra afición” Sostuvo el defensa central Eddie Segura que será titilar al lado de Andrés Felipe Correa.



El regreso del lateral Elvis Perlaza quien ya pago su fecha de suspensión, sería la única novedad en el onceno del técnico Craviotto, que solo pudo realizar este viernes un trabajo recreativo corto después de su viaje desde San Juan de Pasto.



Para el juego de cierre este sábado podría darse también la inclusión del opita Alejandro Artunduaga como lateral por banda izquierda en sustitución de Carlos Andrés Ramírez de muy opaca presentación en la goleada frente al Pasto.



Lo cierto es que corridas 19 jornadas y con tan solo 24 puntos en la tabla, el malestar entre los aficionados es marcado como quiera que aún no convence el trabajo del técnico argentino Néstor Craviotto que sigue luchando por encontrar el equipo ideal.

Posible alineación:

Atlético Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura; Carlos Andrés Ramírez; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles; Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Edinson Palomino y Omar Duarte.







JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes