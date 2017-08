Atlético Huila, por el camino de la recuperación, enfrenta a Rionegro

Sin su principal refuerzo para esta temporada, el central Andrés Felipe Correa quien no fue habilitado por departamento medido tras la leve distensión que sufrió en su rodilla derecha en el partido frente al Bucaramanga, el equipo del profesor Néstor Craviotto le apuntará este sábado en el Plazas Alcid a sus primeros tres puntos en condición de local cuando reciba a Rionegro por la sexta fecha de la Liga Colombiana.

Hasta último momento el cuerpo técnico también tuvo en duda debido a una leve contractura muscular al cartagenero Edison Palomino quien si recibió el alta por parte del médico Juan Carlos Wilches.

El grupo de jugadores que llega motivado tras la victoria sobre el cuadro leopardo, solo piensa en sumar los tres puntos frente a su hinchada.

“Ha sido una exigente semana porque cada día le apuntamos a ser mejores. El triunfo frente a Bucaramanga ha sido muy motivante y le ha dado confianza al equipo, pero ya eso es historia y ahora estamos concentrados en lo que es Rionegro, un equipo con jugadores muy experimentados pero al que esperamos superar para que tenga mayor importancia el triunfo como visitante” Sostuvo Breiner Castillo encargado de custodiar el arco huilense.



Las directivas opitas esperaran hasta última hora el extremo argentino Franco Emanuel Bolo quien podría ser alternativa siempre y cuando llegue su transferencia internacional. El futbolista gaucho proveniente de la B Nacional de Argentina ha causado muy buena impresión durante los entrenamientos de la semana.



Recordemos que también el Huila le apostó a la escuela argentina con el volante Facundo Albaqui.

Queremos seguir ganando

Elvis Perlaza el lateral derecho cartagenero pieza vital en la victoria frente al Bucaramanga, sueña con una nueva victoria.

“Espero poder seguir aportándole al equipo. Estoy muy contento por el trabajo personal y colectivo que desarrollamos frente a Bucaramanga, pero necesitamos ganar en casa para recuperar la confianza frente a nuestra afición. Ojalá este sábado pueda tener la posibilidad de salir permanentemente al ataque y contribuir con mis compañeros. Se lo importante que es el aporte por bandas cuando los partidos se cierran y espero ser un atacante más por mi costado derecho” Enfatizó Perlaza figura del Huila la fecha anterior.

Rionegro con un panorama oscuro

El equipo que dirige el antioqueño Óscar Pérez ha conseguido solo dos puntos en los cinco partidos que ha jugado este semestre. El asistente técnico Néstor Rodríguez manifestó su alegría porque el equipo puede contar con el cien por ciento de los jugadores que tiene en su nómina.

“Los que estaban lesionados y los refuerzos están disponibles para jugar este sábado. Los que llegaron van a hacer más fuerte al equipo, tienen virtudes importantes que hay que saber potenciar, por ejemplo, Agustín Vuletich es fuerte y habilidoso en el área, Cristian Maidana es inteligente, con pase gol y media distancia, Dany Cure es vertical, rápido y fuerte físicamente”, agregó Rodríguez, quien también destacó la llegada de los jugadores Guillermo Murillo y Jimmy Bermúdez, quienes cerraron el libro de contrataciones en Rionegro.



El asistente técnico también manifestó que es muy importante que su equipo frente a Huila se muestre ordenado en lo defensivo, pues considera al rival como un equipo fuerte en ataque, que tiene transiciones rápidas y ocupan muy fácil los espacios libres.

“Esperamos que las ‘piezas’ nuevas que llegaron encajen bien y entiendan cuáles son las interacciones a la hora de jugar. Tenemos jugadores que pueden marcar goles, pero como hay una racha sin anotar también se puede generar ansiedad para el equipo y para el jugador, pero lo importante es que se nos abran las puertas”, puntualizó Rodríguez.



Precisamente, uno de los jugadores nuevos es el argentino Cristian Maidana, quien expresó: “Lo difícil no ha sido la adaptación al estilo de juego del equipo sino soportar el clima y a la altura. Estoy tratando de aclimatarme rápido, en mi debut me fue bien, pero no la pude meter. Este fin de semana esperamos traernos un buen resultado de Neiva, en donde el clima es caliente. Yo vengo de jugar en Qatar que es muy parecido. Me gusta la forma en que juega el equipo. Espero marcar goles, mi fuerte es la pelota quieta”.



Entretanto, uno de los jugadores que se recuperó físicamente fue Luis Mosquera, el cual, posiblemente, esté con el equipo viajero y sea tomado en cuenta durante el partido por el técnico Pérez.

“Ya estoy al cien por ciento, estaba un poquito molesto conmigo porque me estaba demorando mucho en aliviarme, tenía un trauma en el hueso del pie, me dolía mucho al caminar, al apoyar, pero gracias a Dios hice buena recuperación con la ayuda de los terapeutas. Estoy disponible para el partido de este sábado. Va a ser difícil, ellos vienen de ganarle 0-1 a Bucaramanga, han hecho buenos juegos. Por el lado de nosotros va a ser muy importante tener la pelota para lograr nuestro primer triunfo”, concluyó Mosquera.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, Carlos Andrés Ramírez, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jefferson Bedoya, Sergio Almirón y Edison Palomino.

D.T.: Néstor Craviotto.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Pedro Valoyes; Felipe Chará, Juan Giraldo, Harold Rivera, Daniel Hernández y Fabio Burbano; Cristian Maidana.

D.T.: Óscar Pérez.





JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Deportes EL TIEMPO

Neiva.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro