No hay excusas para el Deportivo Cali, visita al Atlético Huila

Luego de no haber dejado una buena imagen, en la primera presentación oficial del año 2018. Deportivo Cali viaja a la ciudad de Ibagué, donde enfrentara la segunda jornada de la liga I del presente año.

A partir de las 4:00 PM se medirá en condición de visitante al Atlético Huila, equipo que viene de perder en su debut 3 – 0 frente al DIM en la capital de la montaña. Los dirigidos por el uruguayo Gerardo Pelusso van en busca de un buen resultado, el cual les sirva para comenzar a tomar confianza y así mostrar una nueva cara a todos su parciales.



Deportivo Cali, de la mano del charrúa Pelusso, no ha logrado conseguir ninguna victoria, afrontó un campeonato amistoso en la capital de la república, donde perdió

dos compromisos, y empató el último. En el inicio de la Liga igualó el primer juego en condición de local 0-0 contra Envigado.



“Esta semana hemos trabajado de la mejor manera, el grupo esta consiente de que se debe buscar una victoria, para fortalecerse mentalmente y continuar con la senda de la victoria”, expreso, el DT verde y blanco.

Huila jugará como local en Ibagué

Después de su derrota 3-0 frente el al Medellín en el inicio de la Liga colombiana, el equipo opita que tendrá como sede al estadio Murillo Toro de Ibagué está obligado a sumar los tres puntos este sábado cuando reciba al Deportivo Cali, que tampoco pudo sumar de a tres en un partido discreto frente al Envigado.



Muchas cosas deberá mejorar el equipo del técnico Cravioto en fase defensiva y ofensiva si aspira superar a un equipo como el Cali que normalmente ha sido un hueso duro de roer tanto en Neiva como en la Capital vallecaucana, sin importar el momento que viva.



De acuerdo al trabajo realizado esta semana es casi un hecho que el bogotano Diego Gómez quien llegó de Tigres y dejó una grata impresión en los pocos minutos que actuó en la primera fecha será el sustituto del juvenil Andrés Felipe Amaya quien fue convocado a microciclo con Selección Colombia sub 20 en Cali y se perderá el compromiso.

Para el golero Breiner Castillo que no tuvo una buena actuación en el arranque de la Liga si o si se debe sumar. ”No podemos sacar el paraguas ahora y decir que el Murillo Toro no es nuestra casa habitual. No, nos toca remar contra la corriente olvidarnos de eso porque no podemos seguir dando ventajas, así el torneo apenas esté comenzando. Este sábado seremos titulares en Ibagué y como tal debemos tratar de hacer respetar nuestra localía” sostuvo el golero nariñense, comprometido para algunos en la derrota frente al poderoso.

Alineaciones probables:

Atlético Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Harlin Suarez, José David Leudo, Michael Ordoñez; Diego Gómez; Omar Duarte y Jorge Ramos.

D.T.: Néstor Craviotto.





Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, John Lucumi; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Jhon Mosquera, Deiber Caicedo, Nicolás Benedetti; José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.







Jose Diego Cardoza

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes





Juan Antonio Bernardi M.

Para EL TIEMPO

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol