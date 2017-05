Atlético Bucaramanga sin margen de error recibe a Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga recibe la visita de Deportes Tolima en la fecha número 16 de la liga I-2017. Los leopardos tienen posibilidades mínimas de clasificar dentro de los ocho y en este orden de ideas está obligado a ganar de local, frente a un rival directo en la lucha por la clasificación dentro del grupo de los mejores del campeonato.

Las prácticas de la semana que en su totalidad fueron a puerta cerrada dejaron entrever que Fernando “el pecoso” Castro, busca nuevas alternativas en la producción futbolística, ya que el grupo de jugadores ha minimizado su rendimiento y se necesita un segundo aire, para lograr el objetivo de pasar a la siguiente instancia del campeonato.



“Nuestro compromiso es ganar en condición de local, casi que una obligación, para encontrar nuestro camino rumbo a la clasificación, no va ser un partido fácil, pero tenemos las condiciones para lograrlo”, expresó el portero auriverde Alejandro Otero.



Así pues, el cuerpo técnico sigue armando su propio “rompecabezas”, a partir, de las reiteradas expulsiones y lesiones de los jugadores habitualmente titulares. La mayor novedad en la formación titular será la no presencia del delantero Jhon Pajoy quien cumplirá fecha de sanción.



“Tolima es un rival fuerte, ordenado en defensa y que por momentos sale a proponer en condición de visitante, por el momento, tenemos que ganar para seguir sumando en la tabla de posiciones. Hemos trabajado fuerte para corregir errores y hacer nuestra mejor presentación en procura de obtener la victoria”, afirmó el volante leopardo Yulian Anchico.



Atlético Bucaramanga, si bien es cierto lucha por su clasificación dentro de los ocho mejores, también debe dar una mirada a la tabla del descenso, que por el momento es un “fantasma” que no ha logrado desaparecer en dos temporadas en la liga colombiana.

Tolima por la hazaña

Cada partido para el Deportes Tolima se ha convertido en una final, en un continuo exámen que exige sumar los tres puntos para no perder de vista el ingreso al grupo de los ocho, restan cinco fechas y con 18 unidades la opción matemática está sobre la mesa.



Este domingo la prueba será ante el Atlético Bucaramanga del "pecoso" Castro, un rival que está una casilla arriba del cuadro Pijao y con un punto más, para los de Ibagué la última presentación por Liga dejo un sabor especial por el resultado y el rendimiento colectivo e individual ante el actual campeón Independiente Santa Fe.



De cara al compromiso con el equipo Leopardo, Deportes Tolima tendrá bajas en jugadores que venían haciendo un positivo trabajo en defensa y generación de ideas por la zona izquierda de la cancha, el lateral Danobis Banguero y el hoy volante Omar Albornoz no estarán por problemas físicos.



Con la salida de estos hombres de la formación tolimense, aparecerán como titulares, Víctor Giraldo y César Quintero, quienes estuvieron fuera por lesión, el resto de la nómina serían los mismos hombres que alinearon la semana anterior.



El trabajo en zona posterior, donde se busca solidez y seguridad para brindar confianza a las diferentes líneas del equipo hacia la tarea ofensiva ha sido uno de los puntos donde más énfasis se ha hecho en las últimas semanas, uno de los hombres que ha ganado un espacio en esta labor es el caleño Luis Felipe Cardoza que se ha complementado bien con el capitán Fainer Torijano.



Para Cardoza este juego ante los búcaros tiene un interés definido "es un duelo directo, ellos están en la misma situación que nosotros y partiendo de un buen trabajo defensivo podemos controlar la propuesta que nos hagan y buscar la victoria que es lo único nos sirve para seguir en la pelea".

Alineaciones probables:

Deportes Tolima: Joel Silva; Juan Guillermo Arboleda, Fainer Torijano, Luis Felipe Cardoza, Víctor Giraldo; Avimiled Rivas, Luis Paz, Marco Pérez, Cleider Álzate, César Quintero; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Óscar Quintabani.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Henry Obando, Marlon Torres, Jeisson Placios, Cristian Mafla, Gabriel Gómez, Yulián Anchico, Jossymar Gómez, Yulian Mejía, Alcides Peña y Jhonny Cano.

D.T.: Fernando Castro.



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.



GUILLERMO GONZÁLEZ