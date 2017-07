Contra Tolima, América deberá ratificar su buen inicio de Liga

Este sábado a las 7:45 se darán cita, en Olímpico Pascual Guerrero, América y Tolima para dar cumplimiento a la segunda fecha de la liga águila II, donde el equipo escarlata viene de triunfar en condición de visitante al derrotar en el Alberto Grisales de Rionegro al elenco local, mientras que el conjunto de Ibagué cedió dos puntos en su primera presentación enfrentando a Jaguares de Córdoba.

“Los equipos que dirige el profesor Hernández son muy bien trabajados en la parte defensiva” expreso Torres esta mañana en la sede de cascajal, indagado sobre el tema del arquero, que como sabemos “Neco” quedo fuera de la liga alrededor de 6 a 8 meses, manifestó.

Con referencia al juego frente a los pijaos, el DT tolimense dijo, “espero que podamos mostrar algo bueno, para los aficionados que nos van a venir acompañar” además, manifestó, “solo quiero que lo jugadores muestren ganas y no jueguen tan pasivos como lo hicieron el miércoles frente a las águilas, tienen que mostrar las variantes tácticas que trabajamos durante toda la semana”.



“Para este compromiso vamos a usar el mismo equipo, que utilizamos en el partido del domingo pasado como visitantes, no vamos a tener variantes en la nómina titular y los concentrados serán los mismos que viajaron a territorio antioqueño”. Con esto la formación será la siguiente, de no presentarse ninguna novedad médica.

Alineación probable:

América: C. Bejarano; J.C. Angulo, E. Cortes, E, Castañeda, I. Vélez; J. Vásquez, W. Arboleda, D. Botinelli. C. Lizarazo; S. Silva, F. Fernández.

D.T.: Hernán Torres.