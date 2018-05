Complicado panorama para Equidad: ganarle al América es una obligación

Después de haber caído en un partido de dos días, América jugará su partido final de la Liga I – 2018, este domingo a partir de las 6:00 PM ante La Equidad en la cancha del Pascual Guerrero de Cali.

Los escarlatas tienen jugadores suspendidos, los cuales no podrán actuar en el partido por la última fecha de la Liga I – 2018. Los dirigidos por el portugués Pedro Felicio Santos ha tenido una malas salidas con los medios de comunicación.



Además, los escarlatas tuvieron más expectativas que realidades, durante este semestre donde los dirigidos por Jorge Da Silva, crearon muchas posibilidades de tener un buen campeonato y al final el resultado no fue el que esperaron tanto los directivos e hinchas de la escuadra roja de la capital vallecaucana.



Los dirigidos por el portugués Pedro Felicio Santos, saldrán a la cancha con la necesidad de sumar puntos para no comenzar a sufrir en la segunda mitad del año por el tema del descenso.

Posible alineación

América de Cali: Jhon Meneses; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Danilo Arboleda, Iván Vélez; Alejandro Bernal, Anyelo Mora, Cristian Dajome, Jhon Quiñones, Félix Micolta; Cristian Martínez Borja.

D.T.: Pedro Felicio Santos.







JUAN ANTONIO BERNARDI M.

Para EL TIEMPO

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol