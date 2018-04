América, con nuevo entrenador, a salir de la crisis frente al Chicó

Luego de 4 derrotas consecutivas en la Liga I – 2018, América de Cali estrena cuerpo técnico. Llega al banquillo escarlata el portugués Pedro Felicio Santos quien este sábado sobre las 6:00 p.m. hará el debut ante su afición y el Boyacá Chico, equipo que le ha venido descontando en el tema del descenso.

El nuevo cuerpo técnico se hizo cargo del equipo, el pasado martes cuando fue presentado por su máximo accionista Tulio Gómez a la plantilla de jugadores. Entrando en el partido de este sábado, el conjunto rojo de Cali solo habilitará dos tribunas para el compromiso, que serán sur y occidental, además, tendrán la promoción de 2 personas con una boleta.



En cuanto a la formación de los rojos, para enfrentar a los boyacense no podrán contar con Juan Camilo Ángulo, por acumulación de tarjetas amarillas, aunque también estarán ausente del equipo Herner, Castañeda y Ramirez quienes se encuentran en departamento médico.



Todos los demás integrantes de la plantilla escarlata están a disposición del cuerpo técnico portugués, para poder afrontar su primer partido al mando del equipo rojo de Cali.



De acuerdo a, esto los diablos rojos formarían de la siguiente forma, para el partido de este sábado a las 6:00 PM en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El equipo ajedrezado quiere dejar en jaque al América

Boyacá Chicó y América de Cali afrontarán esta tarde en el estadio Pascual Guerrero, a las 6:00 p.m., uno de los partidos más complicados del torneo nacional, debido a la historia que los acompaña y el momento difícil por el que ambos atraviesan en la Liga Águila.



El equipo ‘Ajedrezado’ llega a esta jornada con la ilusión de poder conquistar su segunda victoria en el campeonato ante un cuadro ‘Escarlata’, que comienza una nueva era bajo las órdenes del estratega portugués Pedro Felicio Santos, luego del empate que alcanzó la jornada anterior en casa 1-1 frente a Atlético Nacional mostrando buen fútbol.

“América está pasando por una situación bien difícil, pero no dejan de ser el América, es un equipo con muy buenos jugadores, con una muy buena nómina y es un duelo de dos equipos que tienen una necesidad inmensa de sacudirse de esta mala racha y nosotros vamos a proponer y como lo he dicho, nosotros estamos de últimos y más bajo no podemos caer, así que lo único que nos queda es salir a proponer y tratar de salir de esta situación”, señaló John Jaime ‘La Flecha’ Gómez, técnico de Boyacá Chicó.



Para el elenco boyacense enfrentar al cuadro caleño es especial por el pasado glorioso que lo acompaña, ya que hace 10 años la escuadra de Tunja logró conquistar el único título que lo acompaña en su escudo, luego de empatar en el estadio Pascual Guerrero y La Independencia 1-1 y alcanzar el scudetto desde los doce pasos.



Pero pese a ese pasado lleno de alegrías, la escuadra que orienta John Jaime ‘La Flecha’ Gómez pasa por una crisis de resultados que lo tiene en el último lugar del campeonato con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas que lo tienen además en la última plaza del descenso con 97 unidades.



“Ojalá que contra América los muchachos sigan en ese rendimiento que han mostrado en los últimos partidos y podamos ser efectivos a la hora de liquidar los juegos con goles y no cometer errores en defensa para sumar los tres puntos”, agregó Gómez.



El equipo de Tunja saltará al gramado del Pascual Guerrero con la misma nómina que empató en casa ante Nacional.

Alineaciones probables

América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Pablo Armero; Elkin Blanco, Alejandro Bernal, Dario Botinelli, Carlos Lizarazo; Cristian Dajome, Cristian Martínez Borja.

D.T.: Pedro Santos.



Boyacá Chicó: José Huber Escobar; Jordy Monroy, Daniel Duarte, José Mosquera, Gerson Navarro, Nelino Tapia; Felipe Ponce, Juan Díaz, Yilber Tovar; Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John ‘Flecha’ Gómez.









