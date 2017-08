América vs. Millonarios, clásico de rivalidad y mucha necesidad

Que América y Millonarios se tengan que enfrentar hoy le da un toque especial a la fecha 9 de la Liga. Se trata de uno de los mejores clásicos del fútbol colombiano, un duelo de tradición, de dos equipos con rivalidad histórica.

El juego los toma con necesidades diferentes: los escarlatas huyen del descenso; los embajadores están reaccionando, con dos triunfos seguidos, pero aún sin gustar. Buscan equilibrio.

El partido, que será a las 10:15 a. m. (ante la imposibilidad de disputarse en la noche, por el cierre del Festival Petronio Álvarez), tiene dos protagonistas, dos hombres que son los llamados a guiar hoy a sus respectivos equipos al triunfo, por la importancia que tienen: América recuperó la semana pasada a su goleador, Cristian Martínez Borja; Millos tiene en sus filas al volante Santiago Mosquera. Uno, el primero, es goleador; el otro, un jugador de desequilibrio.

El esperado Borja

América lo extrañaba. Le hizo mucha falta. Casi 60 días estuvo ausente por lesión. Pero el día que Cristian Martínez Borja volvió, el pasado domingo, lo hizo por la puerta grande, como le gusta. Le anotó un golazo a Alianza Petrolera, y su equipo ganó 2-1. Fue un feliz reencuentro con el gol y con la afición.



Sin embargo, en este regreso ha sentido la presión que recae sobre todo el equipo escarlata por el fantasma del descenso. América no ha encontrado regularidad para alejarse, para respirar. Después de vencer a Alianza, perdió con Atlético Nacional en Medellín y volvió al estado natural de la presión. Por eso, Borja espera hoy, ante todo, el respaldo de sus hinchas.

“Esto es de apoyar siempre. No porque hoy ganamos somos los mejores y si mañana perdemos no vamos a ser los peores... Lo más importante para un equipo de fútbol es jugar bien, las críticas siempre van a existir cuando no se consiguen los resultados deseados por todos”, dijo el atacante escarlata luego del triunfo contra Alianza.



Pero América cayó en el Atanasio y ahora le toca reponerse contra otra duro rival. Y para colmo, en la siguiente fecha le toca enfrentar el clásico contra Deportivo Cali. Un difícil calendario, pero no le queda otra que salir a ganar ambos partidos. Para eso, necesitan los goles de Borja.

“Uno como delantero siempre debe tener presente el arco, siempre toca buscar la manera de conseguir algún gol, eso nos ayuda a conseguir la victoria en los diferentes compromisos”, dijo el delantero.



América lucha cabeza a cabeza con Jaguares (que hoy enfrenta a Envigado) en la tabla del descenso, le lleva solo tres puntos, así que fecha a fecha juega con esa necesidad.

Millos, por otro triunfo

En el otro lado está Millonarios, que llega al Pascual Guerrero motivado porque acaba de encadenar dos victorias seguidas, contra Equidad y Jaguares, seis puntos vitales.



Sin embargo, en ninguno de esos juegos Millos tuvo la contundencia ni el juego que el DT Miguel Ángel Russo esperaba. El propio Russo lo reconoció el pasado jueves: “Había que ganar (a Jaguares) y lo hicimos, pero queda mucho aún y hay que seguir trabajando. Tenemos que manejar mejor los tiempos del partido y liquidarlo. Que no jugamos bien, seguro, y soy el primero en reconocerlo”, dijo.

Esta es la lista de viajeros a Cali para enfrentar a América por la fecha 9 de la Liga Águila. ¡Vamos Millonarios! #MFC pic.twitter.com/U6QVYzAGrZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 19 de agosto de 2017

Ruso confía mucho en un jugador clave que es Santiago Mosquera, que hace rato viene siendo el hombre más desequilibrante del equipo, aunque ha perdido la contundencia de las primeras fechas. Millos espera que hoy el volante se reencuentre con su mejor fútbol, en un partido clave.



Mosquera lleva dos goles en la Liga, parece poco para todo lo que lo intenta, casi siempre rematando en la media distancia. A Mosquera le gusta el gol y es cuando juega de visitantes cuando los ha encontrado: le anotó al Medellín en la primera fecha, y al Bucaramanga, en la tercera.



Mosquera es un hombre de la cantera azul, confeso hincha embajador, gran revelación del equipo en el semestre anterior, y lleno de talento para guiar a Millonarios en el Pascual Guerrero. Pues ya no es un debutante, ya tiene peso para cumplir esa tarea.

“Nosotros estamos firmes y sabemos que esto va a cambiar. Las expectativas siempre serán ganar, esto es nuestro trabajo y nuestro pasión”, dijo en recientes declaraciones Mosquera, con la confianza ciega en que el camino se va a enderezar definitivamente.

Alineaciones probables:

América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Efraín Cortes, Iván Vélez; Camilo Ayala, Elkin Blanco, Darío Bottinelli, William Arboleda; Cristian Martínez Borja y Olmes García.

D.T.: Hernán Torres.



Millonarios: Nicolas Vikonis, Deiver Machado, Andrés Cadavid, Matías De Los Santos, Felipe Banguero; Henry Rojas, Juan Guillermo Dominguez, Santiago Mosquera, David Macalister Silva, Ayron Del Valle, Duvier Riascos.

D.T.: Miguel Ángel Russo.





