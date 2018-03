Nacional, por una nueva victoria en Liga, visita a Alianza Petrolera

Atlético Nacional visita al Alianza Petrolera este sábado desde las 6:00 p.m. en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, por la sexta fecha de la Liga I-2018.



El verde paisa cambió su chip de la Copa y ahora centrará sus esfuerzos de cara a un nuevo encuentro del campeonato. Pensando en darle rodaje a toda la plantilla y bajo la premisa de darles competencia a los jugadores que no han venido actuando en los últimos encuentros, Jorge Almirón no convocó a Macnelly Torres, Marcelo Delgado, Vladimir Hernández y Alexis Henríquez.

Estos serán los verdolagas que viajarán a Barrancabermeja para enfrentar a Alianza Petrolera mañana en el estadio Daniel Villa Zapata #VamosVerdolaga pic.twitter.com/mR90SNMi6I — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 2 de marzo de 2018

Todo indica que jugará un equipo mixto pensando en buscar la punta del campeonato y seguir buscando esa idea de juego que ya mostró por partes aquella noche en Santiago, donde los verdolagas debutaron en Copa Libertadores.

Queremos estar tranquilos en la última jugada, nos estamos llenando de ansiedad y debemos concretar las opciones que generemos FACEBOOK

TWITTER

Uno de los hombres que tiene encargada la banda derecha es Steven Lucumí, el vallecaucano busca seguir afianzándose en el esquema del cuerpo técnico argentino. “Queremos estar tranquilos en la última jugada, nos estamos llenando de ansiedad y debemos concretar las opciones que generemos”, remarcó ante la generación de opciones y la poca concreción.



Para la zaga, Felipe Aguilar podría seguir con el puesto enfrentando a su ex equipo. Sobre la rotación que está planteando Almirón remarcó que “el técnico es el que arma el equipo, con el que nos toque debemos hacerlo bien. Yo me siento cómodo con los compañeros que me pongan al lado, nos entendemos y coordinamos movimientos”.



Raúl Loaiza superó sus dolencias físicas y pese a que era el opcionado a ocupar el puesto de volante en primera línea, Almirón optó por preservarlo de cara a que tenga una plena recuperación de su tendinitis y así poder aportar más al equipo.



En cuanto a la conformación de los viajeros, Almirón expresó que “la rotación la tenemos para que todos tengan participación, los jugadores deben saber que quiere el entrenador. Debemos ser determinantes”.

Nacional te obliga siempre a estar bien, el fútbol no te espera FACEBOOK

TWITTER

“El plantel está en proceso de elaboración, los que ya ganaron deben apoyar, empujar, apoyar a los nuevos que están en este proceso tienen que entender donde estar. Nacional te obliga siempre a estar bien, el fútbol no te espera”, sostuvo el DT argentino.

Alianza Petrolera juega con la mira en la tabla del descenso

Alianza Petrolera recibe la visita de Atlético Nacional en compromiso por la fecha seis de la liga I - 2018. El onceno aurinegro tendrá un examen de alto nivel en el que deberá mostrar condiciones para lograr la victoria en su estadio.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron un trabajo que se realizó por líneas, teniendo en cuenta que se busca dar seguridad en defensa, tenencia de balón en el medio campo y apertura de la cancha por los costados para generar volumen ofensivo, en el último cuarto de cancha.

Alianza Petrolera tendrá que estar muy concentrado, y ser contundente en las opciones de gol que se generen para obtener un resultado positivo FACEBOOK

TWITTER

“Estamos listos para enfrentar a Nacional, un rival muy serio de buen trato al balón y que es contundente cuando le das ventajas dentro del terreno de juego. Alianza Petrolera tendrá que estar muy concentrado, y ser contundente en las opciones de gol que se generen para obtener un resultado positivo”, afirmó el director técnico aurinegro Juan Cruz Real.



Ahora bien, Alianza Petrolera necesita una victoria para lograr instalarse dentro de los ocho mejores del campeonato, ya que actualmente se ubica noveno con siete puntos, los mismos que América de Cali.

Vamos a jugar de forma inteligente, con rotación de balón y sobre todo estar cortos entre líneas y lograr convertir sobre la portería contraria FACEBOOK

TWITTER

“Me gusta jugar este tipo de partidos, en los que la exigencia es alta, todos sabemos lo que es Nacional, por eso vamos a jugar de forma inteligente, con rotación de balón y sobre todo estar cortos entre líneas y lograr convertir sobre la portería contraria”, afirmó el delantero petrolero Cesar Arias.



La nómina de convocados presenta dos novedades, la presencia del volante Roger Torres quien se recuperó de molestia muscular y el delantero Alex Castro que se incorporó a la institución hace un par de semanas. Así pues, todo está servido para vivir un compromiso en el que Alianza Petrolera urge de los tres puntos para continuar alejándose de la zona del descenso.

Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Jonathan Pérez, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristián Flórez, Víctor Córdoba, Fredy Flórez, Carlos Cermeño, Roger Torres, Pablo Vranjican y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Christian Mafla; Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Gonzalo Castellani; Steven Lucumí, Reinaldo Lenis, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.







Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja





Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín