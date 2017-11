Santa Fe va por el primer lugar de la Liga, visita a Alianza

Santa Fe le apuesta a quedar como líder de la Liga II-2017 cuando este sábado visite a Alianza Petrolera, en duelo de la fecha 20. Los ‘cardenales’ sólo piensan en los tres puntos para cumplir con ese objetivo, además, esperan sumar puntos en la reclasificación para un torneo internacional.

“Vamos con la mentalidad de sacar una victoria, sabemos que es un conjunto complicado en su casa, una plaza difícil, pero vamos con el objetivo de no ceder más puntos para el tema de la reclasificación. Vamos por el primer lugar, sabemos que es un plus terminar en casa, con nuestra gente”, dijo Sebastián Salazar, volante del conjunto capitalino.



Para este partido, que será a las 6:00 de la tarde en el Daniel Villa Zapata, el técnico Gregorio Pérez le dará descanso tanto a Leandro Castellanos como a William Tesillo, quienes vienen de tener actividad con la Selección Colombia en los amistosos contra Corea del Sur y China.



A su vez, Dairon Mosquera y Jhon Fredy Pajoy no estarán por sanción, este último cumplirá su tercera y última fecha de suspensión: “Estamos a tope, con todos los ánimos arriba porque nos jugamos cosas importantes, nuestro semestre, copa internacional, un título, muy deseoso de que todo nos salga bien. Estamos expectantes de lo que puede suceder, pero con el anhelo de ir a ganar”, agregó Víctor Giraldo.



Si bien Alianza no pasa un buen momento, en las toldas de Santa Fe no se confían y esperan ejercer en el campo lo trabajado, sobre todo, imponer ese juego que le ha dado frutos este semestre.

“Corregir los errores que hemos cometido y en seguir perfeccionado las virtudes, ser aplicados a nuestro juego, lo que nos ha hecho fuertes”, agregó Giraldo. Santa Fe tiene 38 puntos en la tabla del ‘todos contra todos’.

Para este partido, que será a las 6:00 de la tarde en el Daniel Villa Zapata, el técnico Gregorio Pérez le dará descanso tanto a Leandro Castellanos como a William Tesillo, quienes vienen de tener actividad con la Selección Colombia en los amistosos contra Corea del Sur y China. A su vez, Dairon Mosquera y Jhon Fredy Pajoy no estarán por sanción, este último cumplirá su tercera y última fecha de suspensión.

“Estamos a tope, con todos los ánimos arriba porque nos jugamos cosas importantes, nuestro semestre, copa internacional, un título, muy deseoso de que todo nos salga bien. Estamos expectantes de lo que puede suceder, pero con el anhelo de ir a ganar”, agregó Víctor Giraldo.



Si bien Alianza no pasa un buen momento, en las toldas de Santa Fe no se confían y esperan ejercer en el campo lo trabajado, sobre todo, imponer ese juego que le ha dado frutos este semestre: “Corregir los errores que hemos cometido y en seguir perfeccionado las virtudes, ser aplicados a nuestro juego, lo que nos ha hecho fuertes”, agregó Giraldo. Santa Fe tiene 38 puntos en la tabla del ‘todos contra todos’.

Alianza no quiere ser el último en la Liga II

Alianza Petrolera recibe la visita de Independiente Santa Fe en el cierre de la liga II-2017. El onceno aurinegro buscará sumar tres puntos en condición de local y terminar de la mejor forma su participación en el campeonato.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana se vivieron en un ambiente de total tranquilidad, pues el onceno aurinegro no tiene posibilidades de clasificar dentro de los ocho mejores del campeonato.

“Estamos en la parte final de un campeonato en el cual buscamos terminar de la mejor manera. Sería importante para nosotros una victoria, frente a un rival grande y poder despedirnos de la mejor manera de nuestra afición”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Juan Cruz Real.



De otra parte, Alianza petrolera deberá ganar para buscar sumar en la tabla del promedio del descenso para 2018, ya que la institución aurinegra para próxima temporada comenzará a vivir con el “fantasma” del descenso desde el inicio de la temporada.

“Tenemos que salir a ganar, necesitamos los tres puntos para terminar en una mejor posición en la tabla y poder despedirse de la afición con una victoria frente a Santa Fe, que es un equipo que ha liderado la actual liga en varias oportunidades”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Así pues, Alianza Petrolera sin posibilidades de clasificar dentro de los ocho mejores, servirá de juez para santa Fe que busca terminar esta fase previa con el liderato de la liga II-2017.

Alineaciones probables

Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, Héctor Urrego, José Moya, Juan David Valencia; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Ánderson Plata, Wilson Morelo y Rivera.

D.T.: Gregorio Pérez.





Alianza Petrolera: Pier Grazziani, Abraham Stringel, Daniel Briceño, Pedro Tavima, Cristián Flórez, Fredy Flórez, Nicolás Palacios, Diego Barreto, Roger Torres, Yuber Asprilla y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.









