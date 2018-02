Alianza Petrolera y Leones buscan los primeros tres puntos en la Liga

Alianza Petrolera realizará la primera presentación ante su afición cuando reciba en el estadio Daniel Villa Zapata al recién ascendido Leones, en compromiso válido por la segunda jornada del fútbol colombiano.



El equipo aurinegro, luego de lograr un punto en la ciudad de Bogotá frente a Equidad, busca sumar los tres frente a un rival directo en la lucha por el no descenso.

Independientemente del rival, sabemos que tenemos que ganar de local y comenzar a sumar la mayor cantidad de puntos para lograr clasificar dentro de los ocho mejores

“Vamos a enfrentar un partido contra un rival fuerte y que se jugará una final frente a nosotros, ya que los dos estamos en la zona de riesgo para el descenso. Independientemente del rival, sabemos que tenemos que ganar de local y comenzar a sumar la mayor cantidad de puntos para lograr clasificar dentro de los ocho mejores”, expresó el director técnico aurinegro Juan Cruz.



Ahora bien, Alianza Petrolera se encuentra en la casilla 17 de la tabla del descenso a un punto de Leones que está en el puesto 19, estos números obligan al onceno petrolero a ganar en su debut frente a su afición.



“Nos jugamos un partido importante en nuestra aspiraciones y objetivos de este semestre. Leones es un buen equipo y tendremos que estar concentrados y jugar muy bien para lograr la victoria en nuestra casa”, expresó el volante Roger Torres.



En este orden de ideas, Alianza Petrolera ha planificado un partido desde la tenencia de balón y la efectividad en el frente de ataque, para lograr vulnerar la portería adversaria y alcanzar la victoria que es muy importante para el onceno aurinegro.

Leones busca su primera victoria en la A

Leones quiere su primera victoria en la Liga, visitará este sábado a Alianza Petrolera

Luego de haber perdido 1-2 contra América de Cali, en el debut frente a su público, el equipo antioqueño espera recomponer su camino este sábado, a las 6:00 de la tarde, en el calor de Barrancabermeja.

También pudimos ver lo que tenemos, la buena tenencia y el fútbol hacia el frente

“La primera fecha nos sirvió para dejar atrás ese susto que da al enfrentarse a algo nuevo, botar el miedo escénico. También pudimos ver lo que tenemos, la buena tenencia y el fútbol hacia el frente”, argumentó Juan Carlos Álvarez, técnico de Leones.



Comentó que del rival de este sábado estudió a cada uno de sus jugadores, evidenció el orden y el hermetismo de su fútbol, señaló que no será un partido fácil pero dispondrá de todo lo que puede dar su equipo para lograr la primera victoria en la Liga.



Quien ya hizo historia en Leones fue el delantero Jeison Medina, autor del primer y único gol de su equipo, hasta ahora, en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Ya se siente el aroma de fútbol en #Barrancabermeja Entrenamos para nuestro partido del sábado 10 de febrero ante @Leonesfutbolca partir de las 6 p.m. Mañana sale a la venta la boletería y siguen a la venta los abonos. ¡Te esperamos en el estadio!

“El gol que marqué el sábado me llenó de alegría, es algo que no se puede describir, fue una experiencia que nunca la voy a olvidar. Fue un lindo momento, en especial porque toda mi familia estaba en la gradería y porque quedé en la historia de este equipo que tanto quiero”, recordó Medina con alegría.



Dijo también que lastimosamente el gol no pudo ayudar a la victoria de su equipo, pero que esto apenas está empezando y seguramente vendrán más oportunidades.

Para Arled Cadavid, el arquero de Leones quien también tuvo un papel destacado en la primera fecha, Alianza es un equipo que tácticamente es muy fuerte, cierra muy bien los espacios, son fieles a su figura en la cancha y son rápidos en la transición de defensa a ataque.



“Debemos ser más fuertes y hacer nuestro fútbol si les queremos ganar”, puntualizó Cadavid.



La única novedad que tendrá Leones en su visita a ‘Barranca’ será la presencia desde el primer minuto de Juan Pablo Ramírez en lugar de Yeison Zabaleta.



Cabe recordar que Ramírez, en el partido del debut contra América, sustituyó a Zabaleta apenas a los 20 minutos del pitazo inicial. Tuvo una buena presentación, pero terminó lastimado, no obstante, durante la semana se recuperó satisfactoriamente.

Alineaciones probables:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Jonathan Pérez, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristián Flórez, Víctor Córdoba, Fredy Flórez, Carlos Cermeño, Roger Torres, Cristian Palomeque y Pablo Vranjican.

D.T.: Juan Cruz Real.



Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, David Montoya y Juan Aguirre; Juan Pablo Ramírez, Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo, Jeison Medina y John Sánchez; Wilmar Cruz.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.









Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí