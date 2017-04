Alianza Petrolera quiere ganar frente al Huila

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana hicieron énfasis en el trabajo en definición, la tenencia de balón y la apertura de la cancha por los costados, se busca un equipo que imponga condiciones en su propia cancha.



“La idea es seguir consolidándonos en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Buscar la clasificación dentro de los ocho mejores es nuestra meta y para ello trabajamos a diario”, expresó el defensa aurinegro Juan David Valencia.

Así pues, para el partido de este domingo la “máquina amarilla” espera consolidarse dentro de los ocho mejores y deberá vencer un rival como Huila que viene desempeñando una regular campaña, pero que llega cargado de optimismo después de haber vencido al recién ascendido América de Cali.



“Huila es un rival de cuidado, por el momento puede que no se le hayan dado algunos resultados, pero sabemos que es un equipo difícil y que tendremos que estar muy concentrados para obtener los tres puntos de local”, afirmó el defensa central Luciano Ospina.



De esta forma, se espera que el público colme las graderías del estadio Daniel Villa Zapata y acompañe al onceno aurinegro en un partido crucial es sus aspiraciones de clasificar dentro de los ocho mejores de la liga I-2017.

"Queremos seguir sumando de a tres", Sergio Almirón, goleador del Huila.

Tras la motivante victoria frente a América de Cali el grupo de jugadores del Huila ve con optimismo el futuro del torneo, no tanto por la victoria sino por el fútbol equilibrado que viene mostrando el equipo en los últimos partidos.



Carlos Julio Robles: “Hace unos cuatro partidos que el equipo está haciendo mejor las cosas, se le ve mejor en la cancha y aparte de eso viene jugando bien al fútbol , lo único era que no se nos estaban dando los resultados, pero esperamos que el triunfo frente al América sea el resurgir de esta institución que sigo creyendo tiene fútbol para estar mejor ubicado y creo que todavía hay con que seguir escalando, más cuando miras la tabla y vez que pese a las ventajas que hemos dado seguimos ahí cerca de grupo de los ocho” Destacó el volante nacido en Valledupar.



Por su parte el goleador argentino Sergio Almirón resalto lo bien que ha trabajado el equipo durante la semana: “Ha sido una semana muy agradable donde todos hemos trabajado con mucha motivación, pensando en que no es justo estar donde estamos y que se tiene con que estar más arriba. En lo personal me siento muy bien y espero no solo seguir anotado sino que el equipo gane que es lo primordial. Estamos jugando muy buen fútbol y cuando haces eso siempre será más fácil ganar. Alianza viene haciendo muy bien las cosas y hoy están en el grupo de los ocho, pero con el respeto que se merecen nosotros solo vamos pensando en sumar y ojalá sean los tres puntos. Sostuvo el “comandante” Almirón.



En la penúltima práctica el técnico Vivaldo dejó entrever que las únicas novedades que tendrá su equipo seria la inclusión de Davinson Lemus por banda derecha en sustitución de Elvis Perlaza quien registra cinco tarjetas amarillas y la de John Lozano quien pagó fecha suspensión.



El grupo de jugadores hará este sábado una última practica en el estadio Plazas Alcid, si la lluvia lo permite y a las 12:50 parte rumbo a Barrancabermeja.

Por precaución este viernes el delantero Jorge Ramos por un golpe en la rodilla izquierda salió de la práctica y fue atendido por departamento médico, sin embargo no tendrá problemas y estará habilitado para el partido en el Daniel Villa Zapata según el galeno de la institución Juan Carlos Wilches.

Posible formación:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, David Valencia, Cristián Flórez, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Alex Castro, Estefano Arango, Carlos Lizarazo y César Arias.

DT: Jorge Luis Bernal.



Atlético Huila: Breiner Castillo, Davinson Lemus, John lozano, Eddie Segura, Marvin Vallecilla, Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte, Jorge Ramos, Sergio Almirón y Omar Duarte.

DT: Jorge Antonio Vivaldo



Estadio: Estadio Daniel Villa Zapata - Barrancabermeja

Árbitro: Andrés Rojas

Tv: Win Sports

Hora: 4:00 p. m.



JULIÁN CARREÑO

Deportes EL TIEMPO Barrancabermeja



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Deportes El Tiempo Neiva.