Presidente de Millonarios negó contactos por Carmelo Valencia

Durante los últimos días, un rumor que vinculaba a Carmelo Valencia con Millonarios creció poco a poco, sin embargo, este jueves, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, negó tajantemente un acercamiento del delantero con el equipo bogotano.

"Yo nunca he hablado con Carmelo Valencia. No lo conozco personalmente y no sé nada al respecto. Nosotros no hemos entablado ninguna negociación con él. Es un jugador interesante, pero realmente no ha habido contacto entre la directiva y el jugador", señaló luego de un conversatorio sobre fútbol en Bogotá.



El presidente también habló de la continuidad de jugadores importantes en la plantilla como Matías de los Santos, quien continúa en Bogotá en este tiempo de descanso y comparte con su familia.



"Tenemos una opción de compra que Millonarios va a ejercer. Me encanta que muchos equipos interesados en él. Sobre Wuilker Fariñez tampoco he recibido ninguna oferta para decir que hay algo corriendo", aseguró el directivo.



Mientras que los jugadores descansan, los directivos del conjunto azul buscan reforzar su plantilla para el segundo semestre del 2018, en el que buscarán reforzar el ataque.



