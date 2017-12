'Ser finalista de la Copa Libertadores no me asegura nada': Almirón

El nuevo técnico de Atlético Nacional, el argentino Jorge Almirón, fue presentado este miércoles en Medellín. El entrenador, que fue finalista de la Copa Libertaodres 2017 con Lanús, habló de sus proyectos en el equipo verdolaga y de las obligaciones que tendrá. Estas, sus principales declaraciones:

Filosofía de juego: La filosofía de juego es muy amplia, pero uno tiene que tener claro qué jugadores tiene, la obligación como equipo grande. Hablamos de características y eso facilita ser verticales o tener posición. No me puedo equivocar, tengo algo en la cabeza, pero respetando el plantel que hay. No podemos fallar ahora en la elección de jugadores y en conformar un buen equipo. Admiro a Rueda, Osorio, Lillo... trato de copiar cosas de ellos, pero tengo mi manera de pensar. Arrancamos desde cero acá. Ser finalistas de la Copa da la posibilidad de trabajar en un club tan grande como Nacional, pero empieza todo de vuelta. Vamos a ver cómo nos va.



Fútbol colombiano: Tengo la referencia de la Selección, conozco a los auxiliares del cuerpo técnico. Hay muchos jugadores colombianos que les ha ido bien en Argentina. Conozco la etapa de Nacional en Copa Libertadores. Sé que aquí hay que jugar en altura o en lugares con mucha humedad. Me iré empapando más detalladamente. La Copa con Millonarios es muy importante, un clásico, y vamos a prepararnos bien para ganar.



Copa Libertadores. Nacional ha ganado dos libertadores y eso es muy difícil, llegar a la final es difícil. En esta van a participar 17 campeones. Vengo de Argentina, con equipos grandes que están invirtiendo mucho. Nacional ganó hace poco y tenemos eso en la memoria y eso nos obliga a estar vigentes. Vine de un club finalista, pero sin obligación. Aquí, llegar a la final, como lo veo, es una obligación: aquí hay que ganar. Hay menos paciencia.



Obligaciones: Firmé dos años de contrato. En los equipos grandes se obligan a los resultados, pero yo soy más de proceso. Las obligaciones están siempre, así sea en equipos chicos. Este es un momento de rearmado del equipo, hay jugadores que rinden en sus equipos y en uno 'grande' tienen que adaptarse, los equipos grandes demandan eso, lo mismo pasa con los DT. El hecho de ser finalista de la Copa (Suramericana) no me asegura nada, empiezo de cero. Sé del gran compromiso que tiene este equipo y lo haremos día a día.



Gio Moreo y Camilo Zúñiga: Lo de Gio, sé que está entrenado aquí, posiblemente tenga una reunión con él para conocerlo, no tengo nada que objetar de su calidad. Esperemos ponernos de acuerdo y ojalá tenerlo en el plantel. Camilo, sé que está recuperando, es de mucha calidad, también tendría que hablar con él.

Caso Armani

El presidente de Nacional, Andrés Botero, se refirió a la situación del portero Franco Armani, quien tiene importante una oferta del fútbol argentino, del club River Plate.



"Ha habido un interés de River Plate por Franco Armani, bastante fuerte. Armani quiere buscar nuevos aires y estar en un equipo grande de Argentina, dice que ya terminó su ciclo aquí, pero tiene contrato hasta el 2019, y una cláusula de recisión. Buscaremos llegar a un acuerdo con él, sería triste que el pilar del equipo se retirara. Pero pasaría lo de Mateus Uribe, que no había forma de retenerlo. Esperamos que Franco recapacite. Esta es su casa, aunque sea que esté por un año más. Estamos con el tema de la nacionalización que va bien con la Cancilleria.



En cuanto al futuro de Macnelly Torres, el gerente Víctor Marulanda informó que el futbolista ya ha recibido propuestas desde Paraguay, pero que el club no ha recibido ningún pedido formal por el jugador.



