Los jugadores olvidados por Pékerman para llegar a la Selección

Aunque la preselección de 35 jugadores de Colombia para el Mundial de Rusia ya está lista, sigue quedando la idea de que muchos pudieron llegar y no fueron tenidos en cuenta.



Algunos de esos futbolistas han tenido buenos desempeños en el fútbol local. Otros llevan años brillando en México y siguen sin ser llamados.

Uno de esos casos es el de David González, el portero del Medellín. Fue convocado durante la Eliminatoria, aunque no tuvo minutos.



Durante el 2018, el antioqueño ha disputado 17 partidos de la Liga colombiano y jugó 2 en la Copa Suramericana. Es uno de los arqueros más regulares en Colombia.



De la zaga, Pékerman se olvidó de Jeison Murillo. El central de Valencia, de España, estuvo en 8 partidos de la Eliminatoria, entre 2015 y 2016, pero no lo volvieron a llamar. En su momento fue visto como el reemplazo natural de Mario Alberto Yepes.

Durante la temporada 2017-2018 con su club, Murillo jugó 16 partidos en la Liga.



En la zona de volantes también hubo varios jugadores que fueron olvidados o que

simplemente no se tuvieron en cuenta antes y tampoco ahora.



Víctor Cantillo, volante de recuperación de Junior, fue convocado para los amistosos pasados contra Francia y Australia, pero ni más. Este año, con su equipo, ha disputado 8 partidos de Liga local y 9 de Copa Libertadores.



Uno que ha tenido buenas temporadas como profesional, pero que todavía no ha sido tenido en cuenta es Nicolás Benedetti, de Deportivo Cali. El volante creativo es uno de los mejores del rentado nacional y ha sido figura de los ‘azucareros’ en las últimas temporadas. En el primer semestre de este año, Benedetti ha jugado 19 partidos en Liga y 2 en Copa Suramericana.



Y Alfredo Morelos es uno de los delanteros olvidados. Durante la temporada que finalizó fue figura del Rangers, de Escocia, con el que jugó 35 partidos y marcó 14 tantos, en la Liga local. Pero no le alcanzó para llegar a la Selección.

Los olvidados de México

Si de hacer buenas temporadas y no ser llamados a Selección se habla, los futbolistas colombianos que están en México son claros ejemplos de eso.



Fernando Uribe, por ejemplo, lleva tres temporadas en el Toluca (de la 2015-2016 a la actual, la 2017-2018) y en todas ha marcado más de 10 goles en la Liga ‘azteca’. Es más, su producción ha aumentado con el pasó de los años.



En la primera temporada marcó 12 tantos, en la segunda, 15; y en la actual lleva 19. Y nunca ha sido llamado por Pékerman.



Avilés Hurtado es un caso parecido. Desde la temporada 2012-2013 está en México y cada curso mejora. En el último, en el 2017-2018, marcó en total 18 goles en la Liga ‘manita’ con la camiseta de Monterrey.



Avilés fue convocado para unos amistosos, pero no tuvo minutos y jamás lo volvieron a llamar.



El caso más especial de los colombianos en México es el de Dorlan Pabón. Pieza clave de Monterrey en las últimas temporadas, su último partido con la ‘tricolor’ de Pékerman fue en junio de 2012, en las Eliminatorias a Brasil 2014.



Después fue tenido en cuenta por Carlos ‘Piscis’ Restrepo para los Olímpicos de Río, pero Dorlan no ha vuelto a la mayores desde hace 6 años.



ELTIEMPO.COM