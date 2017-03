Proponen a futbolistas amañar resultados de la Liga

12 de marzo 2017 , 10:08 a.m.

12 de marzo 2017 , 10:08 a.m.

La sombra de los apostadores y la corrupción vuelve a oscurecer el fútbol profesional en Colombia. Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), le reveló a EL TIEMPO que están en investigación dos casos de futbolistas que denunciaron haber sido tentados con ofrecimientos de dinero para amañar resultados de partidos de la Liga profesional.

En la grave declaración que hizo Perdomo manifestó tener mucha preocupación por estos delicados intentos que se están conociendo, pero aseguró que por ahora tiene cierta tranquilidad porque, según los indicios que ha recibido, se trataría de “terceras personas, ajenas al fútbol”, las que al parecer están buscando influir en los resultados del campeonato de clubes.

Tenemos dos investigaciones en curso en la Comisión Disciplinaria sobre terceras personas que, creemos que son apostadores FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos dos investigaciones en curso en la Comisión Disciplinaria sobre terceras personas que, creemos que son apostadores, están intentando ‘tocar’ a jugadores para obtener un resultado. Pero no es nada referido a la gente del fútbol, sino ajena. Dos futbolistas reportaron eso, lo cual habla bien del fútbol y de ellos”, dijo Perdomo a EL TIEMPO.



El máximo dirigente de la Dimayor se abstuvo de mencionar los nombres de los futbolistas que ya hicieron la respectiva denuncia, según él, para “no torpedear la investigación” que ya están en curso en la Comisión Disciplinaria.



Perdomo agregó que él y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, tienen programada una reunión con la Fiscalía y la Policía en los próximos días para tratar este delicado tema.



“Les vamos a solicitar a las autoridades que se constituya un cuerpo especial para la vigilancia y la trasparencia en el fútbol colombiano”, dijo el presidente de la Dimayor.



Estamos muy preocupados con que el amaño se presente en el futbol colombiano FACEBOOK

TWITTER

“Estamos muy preocupados con que el amaño se presente en el futbol colombiano. Los resultados deben ser de acuerdo al mérito y no a circunstancias extrañas”, agregó.

Antes, un árbitro

Esta delicada declaración se convierte en un nuevo eslabón de una peligrosa cadena de sucesos relacionados con presuntos intentos para amañar resultados de los partidos del fútbol colombiano.



El pasado octubre, EL TIEMPO reveló en adelanto que un árbitro de la Liga nacional denunció haber recibido ofrecimientos para integrar una presunta red de apuestas ilegales.



El entonces presidente de la Comisión Arbitral, Jorge Armando Otálora –exdefensor del Pueblo– explicó que el hecho se produjo entre los meses de abril y mayo del 2016 y que el colegiado lo informó de inmediato a la Comisión Arbitral.



Otálora aseguró que apenas el juez los alertó del hecho, se puso el tema en conocimiento de la Policía Nacional. También dijo, sin mencionar el nombre del silbato, que en ese momento seguía activo en el fútbol profesional.



“Esos son los jueces que nosotros necesitamos, son los que nos permiten evitar que ese tema pase a mayores”, dijo Otálora, quien hoy ya no está en la Comisión Arbitral, la cual fue renovada este año con nuevos integrantes: Carlos Ernesto Camargo, Jorge Enrique Vélez, Juan Carlos Granados, Luis Ernesto Vargas y Óscar Augusto Toro.



Poca colaboración

Al respecto, EL TIEMPO, en sus averiguaciones del tema, conoció que un grupo de la Dijín adelanta la investigación por la denuncia de Otálora sobre las supuestas presiones al árbitro no identificado.



Fuentes de la Policía señalaron a este diario que la investigación, que se adelanta en conjunto con la Fiscalía, avanza luego de escuchar a algunas de las persones que habrían sido objeto de las presiones o que las habrían presenciado.

Sin embargo las autoridades han encontrado dificultades ante la poca colaboración de las personas vinculadas o que serían testigos de los hechos materia de la investigación.



La Policía busca ahora nuevos testigos que le permitan reencaminar el proceso.



Se investiga un partido

Además de estas denuncias, hay más hechos que tienen en máxima alerta a las autoridades y a los dirigentes del fútbol colombiano. El presidente Jorge Perdomo reveló esta semana, después de la asamblea ordinaria de clubes que se llevó a cabo el pasado martes, que el año pasado fue informado por parte de la Interpol –Policía Internacional– de un llamativo y peligroso caso de apuestas en un partido del campeonato colombiano del año pasado.

En un partido de la Liga colombiana se habían movido apuestas en Londres (Inglaterra) por valor de un millón de libras FACEBOOK

TWITTER

“Tuvimos conocimiento en una reunión de la Conmebol –Confederación Suramericana de Fútbol– con un oficial de Interpol que nos relató que en un partido de la Liga colombiana se habían movido apuestas en Londres (Inglaterra) por valor de un millón de libras (unos 3.600 millones de pesos)”, dijo Perdomo, quien no reveló de qué partido se trató.



“La Interpol no nos lo informó. Esto de la apuesta en Londres es algo atípico, anormal, que da para pensar cosas, pero no hay nada más. El resumen es pedirle a la Fiscalía y a la Policía que estén alertas y creen el cuerpo de vigilancia”, aseguró.



Las apuestas

Estos hechos se suman a las revelaciones que hizo en noviembre del año pasado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en las que sacó a la luz pública la presencia de apostadores ilegales que operaban a través de páginas en línea internacionales, y que el Gobierno colombiano iba a bloquearlas por operar en el país sin ningún tipo de autorización oficial, por decisión de Coljuegos.



De hecho, Coljuegos tenía identificados en varias ciudades gigantescos circuitos de apostadores ilegales en torno a los partidos del fútbol profesional local y también de partidos de la Selección Colombia.



“Juegan de todo: desde un marcador local hasta cómo va a quedar el partido del 10 de noviembre entre Chile y Colombia, de las eliminatorias al Mundial de Rusia. La ilegalidad es muy alta. Todos los que están operando están por fuera de la ley y evadiendo impuestos por más de 144.000 millones de pesos”, reveló en ese momento Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.

El exfiscal Eduardo Montealegre, que también fue consultado por la Unidad Investigativa en ese momento, explicó las dificultades para atacar este fenómeno.



“No hay una norma directa en el Código Penal que señale que la manipulación de un partido sea punible. Se podría encuadrar como una estafa y una administración desleal. Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) les ha pedido a sus asociados, entre ellos Colombia, que tipifiquen como delito el soborno entre particulares, y allí entraría esa conducta”, explicó Montealegre.



DEPORTES