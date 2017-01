'La policía seguirá en los estadios, pero en un número menor'

La implementación del nuevo Código de Policia, que entró en vigencia este lunes, ha despertado la preocupación del fútbol colombiano, básicamente por la medida que pretende que en los espectáculos de aglomeración de público, como el fútbol, los organizadores asuman parte de la seguridad del evento, con seguridad privada y logística.

El Director de Seguridad Ciudadana, general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, explicó el alcance de la medida. “El legislador lo que quiso fue que los organizadores de estos eventos y los empresarios como tal asuman sus responsabilidades. Lo que se busca no es que la policía se retire de los estadios o de los grandes eventos, sino que paulatinamente se instalen servicios acordes y racionales. No podemos desligamos de la responsabilidad, pero los empresarios deben asumir su vigilancia privada y logística al interior de los eventos. La policía estará, pero esperamos que no en un número tan grande", aseguró.

Sin embargo, la medida ha generado inconformidad en la organización del fútbol colombiano, que no pretende asumir gastos adicionales para la seguridad en los partidos, sobre todo en los 'clase A', como los clásicos.

Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, habló con EL TIEMPO de esta situación. Dijo desconocer a fondo el proyecto del decreto, pero comentó cuál es el inconformidad del fútbol.

“Ayer (lunes) nos reunimos con el Viceministro del Interior, Guillermo Rivera, para tratar el tema de la reglamentación del Código de Policía. Y tenemos una gran preocupación porque directamente la policía pretende sustraerse de la responsabilidad de preservación del orden público en esta serie de espectáculos, donde por la confrontación de barras sería imposible ser atendido con personal de logística del club o de empresas de seguridad privada”, dijo Perdomo.

En dicha reunión, el fútbol colombiano le propuso al gobierno que de mantenerse en pie esta medida, se tenga en cuenta la connotación especial de los partidos 'triple A', que requieren un tratamiento especial en materia de seguridad.

“La propuesta que hicimos al Viceministro es que en los partidos ‘triple A’ era necesaria la presencia de la policía para la preservación del orden público. Entendemos que hay partidos en los que no hay riesgo de confrontación y podrían ser atendidos por personal de logística propia del club. Estamos pretendiendo que no se le imponga al fútbol la obligación de contratar una compañía privada porque ellos nos encarecerían los costos”, dijo el presidente de Dimayor.

“Estamos tratando de que sea la situación menos grave para el futbol colombiano. Que se haga el reconcomiendo de que somos una entidad de interés público y que la policía preste el servicio cuando se requiera. Repito, para los partidos ‘clase A’ y con la connotación de violencia y por presencia de barras. Estamos pendientes de que en los próxima días se expida el decreto reglamentario y que nuestras preocupaciones sean tenidas en cuenta”, agregó Perdomo.

Dicho decreto iba a quedar en firme este mismo martes, pero al parecer se prolongará unos días más. Mientras tanto, el fútbol colombiano espera que sus peticiones sean atendidas.

EL TIEMPO conoció que está por convocarse una nueva reunión en la que se le daría a conocer a la organización del fútbol la reglamentación. Está podría ser este miércoles.

Otras medidas que involucran al fútbol

La Dimayor anunció que comenzará a aplicar en el fútbol colombiano el Código de Policía en puntos específicos como el artículo 74 numeral 8 que dice:

Artículo 74: "Comportamientos de los asistentes que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Los siguientes comportamientos por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y por lo tanto no deben efectuarse:

Numeral 8: Agredir verbalmente a las demás personas.

"Según este artículo, quienes agredan verbalmente a otras personas, como jugadores, árbitros, autoridades del fútbol, aficionados, entre otros, en los estadio, serán amonestados y en caso de ser reincidentes, serán expulsados de los escenarios deportivos, o no se les permitirá el ingreso a los mismos".

Al respecto, Perdomo comentó: "El código habla de que se debe penalizar el lenguaje ofensivo contra personas y recientemente tuvimos de Fifa una sanción económica por comportamiento en Barranquilla. La siguiente sanción en orden de gradualidad es suspensión de la plaza, eso sería extremadamente grave. Pero ese es un tema educacional. Vamos a comenzar a implementar ese código en referencia a ese tema".

DEPORTES