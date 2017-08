Rionegro Águilas y Envigado empataron y salieron del último lugar

Van cinco fechas y los dos equipos jóvenes de Antioquia, Rionegro Águilas y Envigado, siguen sin ganar en la Liga II, tras cinco compromisos solo han conseguido sumar dos puntos, producto de dos empates, uno de ellos el que pactaron este lunes.

El nivel que mostró cada uno en el estadio Alberto Grisales no dejó tranquilo a ninguno de los dos técnicos.



Por un lado estaba Óscar Pérez, quien ensayó dos refuerzos extranjeros en el segundo tiempo, pero no lo convencieron del todo.



Mientras que por el otro, el español Ismael Rescalvo apretó los dientes durante todo el partido porque sus dirigidos en la parte ofensiva desaprovechaban las pocas llegadas que crearon.



Así entonces se pasó el primer tiempo, en donde dos llegadas fueron importantes y alcanzaron a animar a los casi dos mil espectadores que ingresaron gratis.



La más clara para Envigado fue una en donde el defensor de Rionegro, Camilo Pérez, trató de rechazar la pelota pero se la dejó servida a Michael López en el punto penal, no obstante, el volante envigadeño remató por encima del travesaño (22 PT).



La de Rionegro estuvo parecida, fue una jugada individual de Daniel Hernández, que tras dejar a tres rivales en el camino, su remate terminó estrellado en el poste izquierdo del arquero Santiago Londoño (32 PT).



Para la segunda parte del juego el técnico Pérez quiso modificar a su equipo, ingresó al colombo-venezolano Cure y al argentino Maidana, ambos se mostraron ansiosos y desde el arranque comenzaron a rematar desde lejos, pero en ocasiones lo hicieron muy desviado o directo a las manos del arquero.



En Envigado, otro extranjero, Gerardo Jiménez (España) también desperdició una oportunidad clara de gol, cuando cabeceó por encima del travesaño estando a un metro de la portería de Juan David Valencia.



Así se la pasaron los dos equipos hasta el final, alcanzaron a producir algunas cuatro llegadas, pero todas ellas con balones desviados. Lo intentaron Duván Vergara, Gerardo Jiménez y Carlos Rojas, por Envigado, y Cristian Maidana, por Rionegro.



En la próxima fecha, las Águilas visitarán a Atlético Huila, este sábado a las 3:15 de la tarde; mientras que Envigado, el viernes a las 7:45 de la noche, abrirá la sexta fecha de la Liga frente a Deportes Tolima, en el Parque Estadio.



Síntesis

Águilas: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (6), Camilo Pérez (5), Fernei Ibargüen (6) y Pedro Valoyes (6); Felipe Chará (5), Juan Giraldo (5), Harold Rivera (6), Daniel Hernández (6) y Fabio Burbano (5); Rivaldo Correa (5).

DT: Óscar Pérez.



Envigado: Santiago Londoño (6); Cristian Arrieta (6), Oliver Fula (6), Yossimar Quiñones (6) y Elvis Mosquera (6); George Saunders (6), Juan Alberto Mosquera (6), Duván Vergara (5) y Michael López (5); Gerardo Jiménez (6) y Joseph Cox (5).

DT: Ismael Rescalvo.



Partido: regular.

Cambios en Águilas: Dany Cure (5) por Harold Rivera (1 ST), Cristian Maidana (5) por Rivaldo Correa (1 ST) y Fabián Viáfara por Fabio Burbano (17 ST).

Cambios en Envigado: Carlos Rojas por Joseph Cox (17 ST), Daniel Londoño por Duván Vergara (32 ST) y Camilo Velásquez por Michael López (45+1 ST).

Goles de Águilas: no hubo.

Goles de Envigado: no hubo.

Amonestados: Ninguno (Águilas), J. Mosquera, Y. Quiñones y G. Saunders (Envigado).

Expulsados: Yossimar Quiñones (30 ST, doble amarilla).

Detalle: Después de cinco fechas, tanto Rionegro como Envigado, no han logrado una victoria en la Liga Águila II.

Figura: Daniel Hernández (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 2.000 espectadores.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Luis Sánchez (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro