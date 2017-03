Envigado empató y lleva ocho fechas sin ganar

Envigado empató 1-1 con jaguares en el último juego de la fecha 9 de la Liga Colombiana y el elenco ‘naranja’ llegó a ocho fechas sin conocer la victoria.



El equipo antioqueño comenzó ganando en el Parque Estadio, pero Jaguares, de tiro libre, empató el marcador.



Con este resultado, el conjunto que dirige Ismael Rescalvo alargó su racha negativa de no poder conseguir una victoria en la Liga, ocupa la casilla 16, al completar siete puntos de 27 posibles. Los de Jaguares, en cambio, están en la posición 11 con igual número de unidades.



La mayor parte del primer tiempo sirvió para que ambos equipos estudiaran al adversario. Los goles y las opciones se vinieron a presentar en los últimos 15 minutos finales.



El clima frío y la cancha blanda congelaron y retrasaron las acciones en el Parque Estadio. Hicieron presencia unos mil aficionados. Cabe anotar que la barra monteriana no se dejó vencer por el frío y acompañó con los cánticos todo el compromiso.



En el minuto 30 Juan José Mezú, con un fuerte derechazo respondió al llamado de su hinchada, soltó un remate que por poco se le escapa al arquero Jefferson Martínez.

La respuesta de Envigado fue una jugada colectiva que terminó con el primer gol de la noche.



El encargado del pase, en dos ocasiones, fue el español Juan Ramón García (33 PT). Primero se lo dejó servido a Yuber Asprilla, el arquero Wilder Mosquera atajó pero permitió el rebote, estuvo atento el español García para recuperarlo y volver a centrar, esta vez a Michael Gómez, que de un salto sobre sus adversarios, ganó la pelota y la dejó en el fondo de la red.



La alegría en Envigado fue contagiosa, pues a pesar que todavía faltaba mucho partido les permitía soñar con una nueva victoria en casa, no ganan desde la primera fecha cuando vencieron 2-0 a Deportivo Cali.



Pero la celebración no duró más de tres minutos. En un tiro libre, el francotirador de Jaguares, Juan José Mezú, dejó boquiabiertos a todos en el Parque Estadio con un remate de tiro libre, de pierna derecha, que se coló por la raíz del palo izquierdo de Martínez.



Antes de que se terminara el primer tiempo, fue Kevin Londoño, con un pase profundo, el que estuvo cerca de aumentar el marcador para Jaguares, pero por centímetros le ganó el balón el arquero envigadeño.



Ya en la segunda parte los equipos estuvieron con otra actitud, más frenteros y con menos acciones en la mitad de la cancha.



Pero la misión de conseguir la victoria sólo quedó en la imaginación porque el lunes de fútbol en el Parque Estadio no tuvo más goles, pero sí algunas emociones.



En la parte complementaria se presentó otro remate de tiro libre de Mezú, que pasó cerca del ángulo derecho de Martínez (7 ST), un remate de Yúber Asprilla que le quemó los guantes a Mosquera (9ST) y otros disparos que pasaron por encima, otro de Mezú y el siguiente de Carrillo.



Luego fue Envigado el que estuvo cerca, cuando Elvis Mosquera recuperó un rebote, pero a menos de tres metros del arco sacó un remate que se fue desviado.



Al final del compromiso Envigado estuvo otra vez cerca de marcar el de la victoria, por intermedio de Michael Gómez, pero el arquero Mosquera estuvo bien ubicado y evitó la caída de su arco.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Rionegro, en una edición más del clásico joven de Antioquia, el lunes festivo a las 7:30 de la noche; mientras que Jaguares, el sábado a las 3:15 de la tarde, recibirá a Tigres.



Síntesis

Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (5), Jeffeson Gómez (5), Jorge Segura (5) y Elvis Mosquera (5); Brayan Rovira (5), George Saunders (5) y Juan Ramón García (6); Michael López (6); Yuber Asprilla (5) y Michael Gómez (6).

DT: Ismael Rescalvo.



Jaguares: Wilder Mosquera (5); Pablo Zuluaga (5), Ramón Córdoba (5), Wilmer Díaz (5) y Elvis González (5); César Carrillo (5), Anderson Machado (5), Kevin Londoño (6), Juan José Mezú (6), Ray Vanegas (5); Jonathan Agudelo (5).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: Entretenido.

Cambios en Envigado: Joseph Cox por López (18 ST), Duván Vergara por García (18 ST) e Iván Rojas por Saunders (44 ST).

Cambios en Jaguares: Cristian Restrepo (5) por Machado (15 ST), Esneider Mena por Ray Vanegas (22 ST) y David Contreras por Agudelo (33 ST).

Goles de Envigado: Michael Gómez (33 PT).

Goles de Jaguares: Juan José Mezú (37 PT).

Amonestados: Segura, Arrieta y Cox (Envigado), Restrepo y Zuluaga (Jaguares).

Expulsados: No hubo.

Detalle: Envigado ajustó ocho fechas sin ganar en la Liga I. En su estadio ha empatado 3 veces y ha perdido en una ocasión.

Figura: Juan José Mezú (6).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1.000 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Ortega (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado