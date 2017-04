Oriana, la goleadora feliz que vive y sufre por su Venezuela

Oriana Yoselín Altuve Mancilla vive por estos días dos realidades marcadas por los contrastes. Por un lado, se encuentra feliz por ser la goleadora de la Liga Femenina, con 10 tantos en ocho partidos disputados, que la convierten en una de las referentes de Santa Fe.

Pero ese gran momento no la aparta de su otra verdad: la angustia por tener a la distancia a gran parte de su familia en Caracas, su ciudad natal, en un momento difícil de crisis política y social que vive Venezuela.



Mientras la jugadora que porta el número 9 en la camiseta del actual líder indiscutible del grupo B de la Liga Femenina, en el primer campeonato que se realiza, se ha convertido en la temible artillera en los arcos rivales y celebra con sus compañeras de equipo cada triunfo, en los que ya acumulan ocho consecutivos, por su cabeza también pasa el sufrimiento por el que está pasando buena parte de los venezolanos debido a la falta de alimentos, salud y medicamentos.

Oriana Yoselín Altuve, jugadora de Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

"Casi todos los días hablo con mi casa. Ellos están pendientes de mis actuaciones y están contentos por lo bien que me ha ido acá, con Santa Fe. Ellos no me cuentan todo lo que está ocurriendo para que yo no me preocupe, pero veo noticieros y las imágenes son impactantes. Ojalá que termine pronto el sufrimiento de la gente. Espero que vengan mejores días para mi país”, dijo Oriana, nacida hace 24 años en el barrio 23 de Enero, curiosamente reconocido en su momento como uno de los bastiones del chavismo.



Y fue allí mismo, en las calles de la barriada, donde Oriana, desde los 8 años, comenzó a darle los primeros puntapiés a un balón. Dos años después, en complicidad de Stella, su mamá, y a escondidas de José Antonio, su papá, ingresó a la Escuela de Fútbol de la Universidad Experimental Pedagógica, en Caracas, en la que comenzó a desarrollar su talento propio.



Su tío ‘Chicho’ Rosales, padre de Roberto, quien hace parte de la selección ‘vinotinto’ y juega en el Málaga, en la primera división de España, se encargó, como entrenador, de perfilar a Oriana. “Desde pequeña jugaba con mis primos, con Aileen –hermana de Roberto–, que también jugó fútbol. Después ingresé al equipo femenino del Caracas F. C. Al principio, mi papá no quería eso, porque decía que el fútbol era para hombres, pero ahora es el primero en apoyarme”, explicó.

Refuerzo de lujo

Oriana aterrizó en Bogotá, luego de realizar una destacada actuación con el Colón, de Uruguay, en el 2016, equipo con el que ganó la liga de ese país y además jugó la Copa Libertadores femenina, torneo en el que recibió el trofeo como máxima goleadora. Eso le valió para ser vista por los directivos de Santa Fe, que no dudaron en contratarla.



“Tengo el cariño de mis compañeras, la directiva y la afición, debemos trabajar duro para lograr el título. Ese es mi deseo, al igual que espero que llegue pronto una solución para mi país”, concluyó Oriana, quien este domingo buscará aumentar su cuota goleadora al enfrentar, con Santa Fe, a Patriotas de Boyacá en El Campín (1:15 p.m. por Win Sports).



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @arana_javier