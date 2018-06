Jorge Almirón: la cabeza de un Nacional muy práctico

Jorge Almirón sabe de la responsabilidad y de la presión que significa dirigir a un equipo grande. La ha vivido de lado y lado. Primero, como hincha de Independiente, un equipo al que sus fanáticos no solo le exigen ganar, sino jugar bien y respetar el estilo del club. Luego sufrió eso como técnico, en un momento difícil para el club, que venía de regresar de la B. Pero luego, triunfó en Lanús y ahora, al frente de Atlético Nacional, sabe afrontar la exigencia: ya tiene al equipo en la final.

Almirón no pudo jugar en el equipo de sus amores. Pasó por el ascenso de su país (San Miguel), por Chile (Santiago Wanderers) y por un equipo chico que por esos años jugaba en la A (Deportivo Español), antes de hacer una larga carrera en México: jugó 12 años en ese país, en Atlas, Morelia, Querétaro, Atlante, León y Dorados de Sinaloa, donde terminó su carrera como jugador y comenzó la de técnico.



El paso por Independiente, tras haber dirigido a varios equipos en México y Argentina, resultó ser el trampolín para llegar a Lanús, donde se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club, al obtener tres títulos en un año, 2016: la Liga Argentina, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina. Y casi le da a Lanús el título más importante de su historia, la Copa Libertadores: perdió la final con Gremio. Con esos antecedentes, Almirón llegó a reemplazar al español Juan Manuel Lillo en Nacional.

Jorge Almirón, DT de Nacional. Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

Apenas pisó Medellín, Almirón, de 46 años (nació el 19 de junio de 1971), supo que los antecedentes no valían de nada y que el listón en Nacional estaba alto: con Juan Carlos Osorio fue tricampeón y con Reinaldo Rueda ganó dos títulos deLiga y la Copa Libertadores. Lillo se fue en blanco.



“En los equipos grandes se obligan a los resultados, pero yo soy más de proceso. Las obligaciones están siempre, así sea en equipos chicos. Este es un momento de rearmado del equipo, hay jugadores que rinden en sus equipos y en uno 'grande' tienen que adaptarse, los equipos grandes demandan eso, lo mismo pasa con los DT. El hecho de ser finalista de la Copa no me asegura nada, empiezo de cero. Sé del gran compromiso que tiene este equipo y lo haremos día a día”, dijo en su presentación.

Su primer acto público al frente de Nacional fue difícil: perdió la Superliga con Millonarios.



Pero a partir de ahí comenzó a armar una campaña que lo tiene hoy en octavos de final de la Copa Libertadores, a la espera de Atlético Tucumán, y en la final de la Liga, con una campaña impresionante como local, en la que solamente cedió un empate (frente a Huila, en la semifinal) y en la que no recibió un solo gol. Hoy, Nacional tiene el récord de más minutos sin recibir gol en casa: 1.024 minutos, superando los 948 de Equidad en este mismo semestre y los 947 de Millonarios en 1975.

Con Almirón, Nacional se ha vuelto un equipo práctico, que hace un gol y administra la ventaja. Por eso, hoy tiene el promedio más bajo para el club en los últimos 10 años. Pero cuando quiere, Nacional también puede convertirse en una máquina de generar opciones. Eso espera hacer en la final frente a Tolima.



“Admiro a Rueda, Osorio, Lillo... trato de copiar cosas de ellos, pero tengo mi manera de pensar. Arrancamos desde cero acá. Ser finalistas de la Copa da la posibilidad de trabajar en un club tan grande como Nacional, pero empieza todo de vuelta”, dijo Almirón cuando llegó. Ya está en la final: va por buen camino.



José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc